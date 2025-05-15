390 ألف درهم أرباح «سلامة للتأمين» في الربع الأول

أعلنت شركة سلامة للتأمين، نتائجها المالية للربع الأول المنتهي 31 مارس 2025؛ حيث سجلت الشركة إيرادات تكافلية بقيمة 256.36 مليون درهم، ما يعكس أداءً قوياً للإيرادات رغم التحديات التي تسود البيئة التشغيلية.

وسجلت «سلامة» صافي أرباح 0.39 مليون درهم بالربع الأول مقابل 17.6 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2024 وتجدر الإشارة إلى أن أرباح العام الماضي تضمنت ربحاً استثنائياً لمرة واحدة بقيمة 19.4 مليون درهم، ما يفسر الفارق في صافي الأرباح بين الفترتين. وبعد استبعاد هذا الأثر غير المتكرر، يتضح أن الأداء التشغيلي الأساسي للشركة حافظ على تماسكه.

وشهد الدخل الكلي الشامل تحسناً ملموساً، ليبلغ 4.07 ملايين درهم، مقابل خسارة قدرها 23.1 مليون درهم في الربع الأول من 2024، ويُعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى الأثر الإيجابي لتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية في الشركات التابعة.

وبلغ إجمالي أصول سلامة 3.164 مليارات درهم، في حين شهدت حقوق الملكية تحسناً بفضل ارتفاع قيمة الدينار الجزائري والجنيه المصري، وهو ما يعكس تحسن البيئة الاقتصادية الكلية ضمن الأسواق الرئيسية التي تنشط فيها الشركة.

مرحلة مهمة

وقال فهد القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة «سلامة»: «تواصل سلامة التزامها الراسخ بتحقيق نمو مستدام وتقديم حلول تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمعايير عالمية. ويمثل الربع الأول من 2025 مرحلة استراتيجية مهمة. وفي إطار المضي قدماً في تنفيذ أجندتنا التحولية، نواصل تركيزنا على تعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين، وإرضاء عملائنا، وتمكين موظفينا، مع الحرص على ترك أثر إيجابي في المجتمع».

التميز التشغيلي

وقال محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «نعمل اليوم على التمهيد للمرحلة المقبلة من تطوّر «سلامة»، حيث نركز على الاكتتاب المنضبط، والتميز التشغيلي، والابتكار الرقمي. وتتمحور جهودنا بالكامل لتعزيز تجربة العملاء وترسيخ ريادتنا السوقية. وبفضل فريقنا الموهوب وحضورنا القوي في المنطقة، نحن واثقون من قدرتنا على اغتنام فرص النمو المستقبلية، وخلق قيمة مستدامة، وتعزيز مكانة «سلامة» الرائدة في قطاع حلول التكافل».

ومؤخراً أكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية تحسن النظرة المستقبلية لشركة «سلامة»، حيث حافظت الشركة على تصنيفها الائتماني طويل الأجل عند «BBB-» مع نظرة مستقبلية إيجابية، ما يعكس إمكانات الشركة لتحقيق التقدم المستدام من خلال تعزيز أساسياتها التشغيلية.