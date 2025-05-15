80 مليون درهم لمصنع «بيور آيس كريم» في «دبي الصناعية»

بدأت شركة «بيور آيس كريم»، الشركة الرائدة في تصنيع المنتجات الغذائية ذات العلامة التجارية الخاصّة، أعمال البناء والتشييد في مصنعها الجديد بقيمة 80 مليون درهم في مدينة دبي الصناعية، الوجهة الرائدة في المنطقة لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية والتابعة لمجموعة تيكوم.

وشارك في حفل وضع حجر الأساس محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة والتابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بحضور كلّ من جورڤ غيّ، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جراڤيس جروب»، الشركة الأم لشركة «بيور آيس كريم»، وبول براون، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة «إنسباير براندز»، ومايكل هيلي، الرئيس والمدير الإداري الدولي لشركة «إنسباير براندز»، ونيابةً عن مدينة دبي الصناعية سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي.

وسيكون المصنع عند دخوله حيّز التشغيل عام 2026 من أكبر مصانع المثلجات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيسهم في رفع القدرة الإنتاجية السنوية لشركة «بيور آيس كريم» إلى 50 مليون لتر من المثلجات.

وفي إطار استعدادها لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية، أبرمت «بيور آيس كريم» اتفاقية لإنتاج مثلجات علامة «باسكن روبنز» مع شركة «إنسباير براندز» القائمة في الولايات المتحدة.

تصدير المنتجات

وقال جورڤ غيّ، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جراڤيس جروب»: «نتطلع إلى إنشاء أكبر مصنع لإنتاج المثلجات في المنطقة وتصدير منتجاتنا من دبي إلى أكثر من 20 دولة حول العالم».

وأشار مايكل هيلي، الرئيس والمدير الإداري الدولي لشركة «إنسباير براندز»، إلى أنّ وضع حجر الأساس في مصنع «بيور آيس كريم» الجديد في مدينة دبي الصناعية يعكس التزام الشركة الراسخ بتوسيع نطاق نموّها على مستوى المنطقة.

وقال: «تملك علامة «باسكن روبنز» مكانة بارزة في سوق دبي، حيث تتواجد فيها منذ أكثر من 45 عاماً. ونثق بأنّ هذا المصنع الجديد سيوفر فرص نمو غير مسبوقة لمجتمع الأعمال في دبي ومستهلكي مثلجات «باسكن روبنز» في كافة أنحاء المنطقة».

قدرات التوريد

وأكّد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أنّ مدينة دبي الصناعية تملك كافة المقومات والإمكانات والموارد التي تعزز من قدرات سلاسل توريد المنتجات التي تحمل علامة «صنع في الإمارات»، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وقال: «يعكس وضع حجر الأساس في مصنع «بيور آيس كريم» الجديد في مدينة دبي الصناعية المكانة العالمية المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لتصنيع المواد الغذائية. ونحرص دوماً على دعم شركات التصنيع العالمية والإقليمية، بما يعزّز دورنا المحوري في الإسهام بتحقيق مستهدفات مشروع «300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية D33 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051».

الذكاء الاصطناعي

ووقّعت «بيور آيس كريم» اتفاقية مساطحة مع مدينة دبي الصناعية على هامش فعاليات معرض «سيال باريس» الدولي للأغذية والمشروبات في أكتوبر 2024، حيث تسعى مع تقدّمها في تنفيذ مشروعها إلى النظر في أسواق تصدير جديدة في المنطقة وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

والجدير بالذكر أنّ شركة «وينر هولستيك كونسلتنت» ستقدّم الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء المصنع الجديد، الذي تبلغ مساحته 160 ألف قدم مربعة ضمن قطعة أرض بمساحة 246 ألف قدم مربعة، على أن يجري تعيين فرق المقاولات الخاصة بالمشروع في وقت قريب.

وسوف يستفيد المصنع المجهّز بأحدث المعدات والآلات من تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل الآلي، لتعزيز الكفاءة في عمليات الإنتاج ومراقبة معايير الجودة. وإضافة إلى منصّات إدارة سلاسل التوريد القائمة على الذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل الآلي الكامل للعمليات الصناعية، سيكون هذا المصنع مجهّزاً بتكنولوجيا التصوير بالأشعة السينية ومركز مخصّص للبحث والتطوير والاختبار لضمان التميّز في جودة المنتجات.

وتضمّ مدينة دبي الصناعية أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية وما يزيد على 350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل، حيث تشمل عملاء من شركات تصنيع الأغذية والمشروبات الرائدة على غرار «أسماك» و«باتشي» و«تمور البركة»، وتمتاز المدينة بموقعها الاستراتيجي على مقربة من مطار آل مكتوم وميناء جبل علي ومحطة الشحن التابعة لشركة «قطارات الاتحاد» وشبكة الطرق الرئيسة، علماً أنها استقطبت في عام 2024 استثمارات بقيمة تجاوزت 350 مليون درهم من عملاء ضمن قطاع الأغذية والمشروبات.