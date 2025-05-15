28 مليون درهم أرباح «أملاك للتمويل» الفصلية بزيادة 4%

أعلنت شركة أملاك للتمويل، عن نتائجها المالية للربع الأول من 2025 وحققت صافي ربح بعد ضريبة الدخل بلغ 28 مليون درهم مقارنة مع 27 مليون درهم في الربع الأول 2024، بزيادة 4%.

وارتفع إجمالي الإيرادات 15% إلى 76 مليون درهم مقارنة بنحو 66 مليون درهم في الربع الأول من 2024 وفي المقابل، انخفضت الإيرادات الناتجة عن أنشطة أعمال التمويل والاستثمار 35% إلى 22 مليون درهم مقابل 34 مليوناً في الربع الأول من 2024.

تكاليف التشغيل

وحققت أملاك كفاءة تشغيلية أكبر، حيث انخفضت تكاليف التشغيل 18% إلى 18 مليون درهم في الربع الأول مقارنة بـ22 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الشركة انخفاضاً في تكلفة التوزيع للممولين، حيث بلغت 14 مليون درهم أول 3 أشهر مقارنة بـ16 مليوناً في الربع الأول 2024 على ودائع الاستثمار.

وواصلت الشركة تنفيذ التزاماتها المالية، حيث قامت بسداد 35 مليون درهم للممولين في الربع الأول وحتى الآن قامت أملاك بتسوية 91% من التزاماتها المتعلقة بالودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المرتبطة بالممولين.

ومن الجدير بالذكر أن أملاك نجحت في الحصول على توقيع جميع الممولين على اتفاقية الشروط المشتركة المعدلة، التي تحكم الشروط الجديدة لإعادة هيكلة ديون الشركة. وأصبحت الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من 17 مارس 2025. كما حصلت الشركة على موافقة المساهمين على بيع قطع الأراضي في رأس الخور والمصنفة ضمن العقارات الاستثمارية.

وعلى مستوى المنطقة، أسهمت استثمارات أملاك بمبلغ 3 ملايين درهم كدخل خلال هذا الربع.