عطلة المولد تنعش أسواق التجزئة في دبي

انتعشت أسواق التجزئة في دبي، أمس، ودعمت عطلة المولد النبوي الشريف الأسواق، حيث تدفقت أعداد كبيرة من الزوار على الأسواق المفتوحة ومراكز التسوق والمناطق الترفيهية في الإمارة، أمس، حيث قدم العديد من المحلات وسلاسل التجزئة الكثير من العروض والتنزيلات لإنعاش المبيعات.

وبحسب متخصصين ساعدت عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، التي بدأت أمس مع عطلة المولد النبوي وتستمر اليوم وغداً في تنشيط الأسواق، متوقعين تواصل زخم التسوق وإقبال المتسوقين من داخل دبي وزوار المدينة على مراكز التسوق للاستماع بتجربة تسوق مميزة في ظل تواصل العروض والصفقات امتداداً لموسم العودة للمدارس وصيف دبي.

شملت التنزيلات العديد من السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية والملابس والأحذية والساعات ومستلزمات الديكور والهدايا، إضافة إلى الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، وقدمت سلاسل التجزئة العديد من العروض المميزة التي تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.