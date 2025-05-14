"أميرة للتطوير العقاري" تُطلق مشاريعها في دبي

أطلقت أميرة للتطوير العقاري، عملياتها في دبي لرسم ملامح أفق دبي النابض بالحياة.

ويأتي إطلاق مشروع "أميرة" في وقت يشهد فيه سوق العقارات في دبي نضجًا، مما يكسبه ثقة المستثمرين الدوليين. علاوة على ذلك، يواصل السوق الواعد استقطاب استثمارات واسعة النطاق، وبالتالي الطلب على جودة لا مثيل لها بأسعار معقولة. يستشرف المطور إمكانات الفخامة بأسعار معقولة، وقد طور مجموعة من المشاريع متعددة الاستخدامات للاستفادة من هذا السوق المتخصص.

ويقول محمد يوسف جعفراني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "أميرة للتطوير": "انطلقت "أميرة للتطوير" برؤية طموحة لتكون قوة رائدة في قطاع العقارات، تُسهم في رسم ملامح مستقبل دبي من خلال مشاريع عقارية مميزة تعكس النمو الديناميكي للمدينة وأسلوب حياتها النابض بالحياة. علاوة على ذلك، نسعى جاهدين لتقديم مشاريع عقارية عالمية المستوى تتجاوز توقعات السوق، واضعين معايير جديدة للجودة والتصميم والاستدامة، مع المساهمة في المجتمع وتعزيز تجربة المعيشة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

في صميم شركة أميرة للتطوير العقاري، يكمن سعينا الدؤوب لتوفير منازل عالية الجودة. وبعد دراسة مستفيضة لأداء سوق العقارات في دبي، توصلنا إلى أن المستثمرين يسعون إلى تحقيق قيمة مضافة في استثماراتهم. لا نهدف ببساطة إلى سدّ هذه الفجوة فحسب، بل نسعى أيضًا إلى بذل جهد إضافي من خلال تقديم قيمة أكبر لعملائنا من خلال عروضنا الفريدة وخدماتنا المصممة خصيصًا. ولذلك، فإن محفظتنا الاستثمارية تتأثر بشكل كبير بالتزامنا بتلبية احتياجات مشتري المنازل، كما صرّح جعفراني.