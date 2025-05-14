«بيك سوميت» تطلق المرحلة الثالثة من «ذي أورشارد بلايس»

أعلنت شركة «بيك سوميت للتطوير العقاري» عن بدء أعمال البناء في المرحلة الثالثة من مشروع «ذي أورشارد بلايس» المشروع السكني الذي يقام في قلب قرية جميرا الدائرية والذي أصبح أحد أكثر المشاريع السكنية التي تشهد اهتماماً في دبي. يأتي إطلاق المرحلة الثالثة بعد أن تم بيع وحدات المرحلة الأولى بالكامل، في حين تواصل المرحلة الثانية تقدمها بوتيرة أسرع من المخطط لها.

ويمتد المشروع على خمس قطع أراضٍ متجاورة، ويتميّز بتصاميمه المستوحاة من الطراز الأوروبي، إلى جانب المساحات الخضراء المفتوحة، والمرافق الخدمية المتنوعة، مما يوفّر بيئة سكنية مريحة تجمع بين الراحة والخصوصية وسهولة الوصول إلى مختلف أنحاء المدينة.

في سابقة لافتة في سوق العقارات بدبي، تقدم المرحلة الثالثة من المشروع شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتين مزودة بمسابح خاصة داخل كل شقة. وتتوفر أيضاً شقق بنتهاوس بواجهات زجاجية واسعة وتراسات بإطلالات مفتوحة على أفق المدينة، ما يضيف بعداً جديداً لتجربة السكن في هذا المشروع. التصاميم الداخلية تمزج بين الأناقة والعملية، لتلبية احتياجات السكان العصريين، وتوفير مساحات معيشة مناسبة للعائلات والأفراد على السواء.

ويقع المشروع في موقع يسهل منه الوصول إلى أبرز مناطق دبي مثل نخلة جميرا، مرسى دبي، ووسط المدينة. وفي الوقت نفسه، يتمتع محيطه بالهدوء والطبيعة، ما يجعله خياراً مثالياً للراغبين في الجمع بين أسلوب حياة هادئ وسكن على مقربة من قلب المدينة.

وبعد بيع الوحدات السكنيّة الخاصّة بالمرحلة الأولى بالكامل، وتقدّم العمل في المرحلة الثانية بوتيرة أسرع من المتوقّع، تعكس المرحلة الثالثة التزام «بيك سوميت للتطوير العقاري» ببناء مجتمعات ذات قيمة حقيقيّة تلبّي طموحات السكّان والمستثمرين على السواء. ويُعد إنجاز الهيكل الإنشائي للبرج A خطوة مفصليّة تؤكّد التقدّم الفعلي في المشروع.

وفي هذا السياق، قال سيرجي فورونوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة بيك سوميت للتطوير العقاري: «في هذه المرحلة الجديدة، لا نركز فقط على بناء شقق، بل نحرص على تقديم بيئة متكاملة تناسب أسلوب الحياة في دبي. هدفنا هو رفع مستوى السكن من خلال تصميم مريح وموقع مميز وخدمات تضيف قيمة حقيقية للمقيمين».

وينضم مشروع «ذي أورشارد بلايس» إلى سلسلة من المشاريع التي تنفذها شركة «بيك سوميت» في الإمارات، ومن أبرزها «ذا بليس كوليكشن»، وهي مجموعة من الفيلات الشاطئية الفاخرة في نخلة جميرا بالإضافة إلى مشروع «ميدان هورايزن براندد ريزيدنسي» المتوقع إطلاقه قريباً. تبلغ المساحة الإجمالية لمحفظة مشاريع الشركة حوالي 1.9 مليون قدم مربعة، منها 500 ألف قدم مربعة قيد الإنشاء حالياً وتعكس هذه الأرقام رؤية الشركة لتقديم مساكن حديثة بتصاميم راقية وجودة عالية تناسب تطلعات سكان دبي.