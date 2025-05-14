ديليفرو تطلق مبادرة لتحويل معدات التوصيل المستعملة إلى حقائب

أعلنت ديليفرو عن إطلاق مبادرة RooCycled DRIP بالتعاون مع PEAHEAD.eco، استوديو التصميم المستدام والتي تهدف إلى تحويل معدات التوصيل المستعملة إلى حقائب متعددة الاستخدامات مخصصة للموظفين وسائقي التوصيل، في خطوة إبداعية تسهم في الحد من النفايات وإعادة إنتاج المواد المُعرّضة للهدر. وتسلط المبادرة الجديدة الضوء على التزام ديليفرو بالاستدامة، ورسالتها المتمثلة في دعم المواهب المحلية والممارسات المسؤولة بيئياً في دولة الإمارات.

وتشمل مبادرة RooCycled DRIP إعادة تدوير قمصان وسراويل وحقائب توصيل السائقين المستعملة، لإنتاج سلسلة من الحقائب متعددة الاستخدامات مصممة للسائقين والموظفين في ديليفرو. وتصمم هذه الحقائب كريستين إيريس ويلسون، الفنانة الحائزة على جوائز والمتخصصة في التصميم المستدام ومؤسسة استديو PEAHEAD.eco، وسعياً منه إلى إضافة لمسة فنية فريدة إلى المبادرة، تعاون استديو PEAHEAD.eco مع استوديوهات ومدارس الرسم المحلية للحصول على لوحات خاصة بالطلاب والفنانين، ثم تجديد هذه اللوحات المميزة من خلال دمجها في تصميم الحقائب لإنشاء قطع فنية استثنائية وفق معايير مستدامة.

وقال يزن أبو رقبة، رئيس شؤون العمليات في ديليفرو الشرق الأوسط: "يسرنا التعاون مع استديو PEAHEAD.eco للحد من النفايات وابتكار معدات مفيدة مخصصة للسائقين والموظفين. وترسخ هذه الشراكة رسالتنا الرامية إلى دعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات، والمشاركة في رفد الاقتصاد الدائري، بالتوازي مع الاحتفاء بالمبدعين".

ومن جانبها، قالت كريستين إيريس ويلسون، مؤسِسة استديو PEAHEAD.eco: "ندرك في الاستديو العلاقة الوثيقة بين الاستدامة والإبداع والخصائص العملية، وهو ما دفعنا إلى التعاون مع ديليفرو لتقديم هذه المبادرة، التي تعكس أهمية التصميم المستدام في ابتكار الحلول الصديقة للبيئة، لا سيما مع الخيارات الكثيرة للاستفادة من المواد المُعرّضة للهدر. ويهدف المشروع إلى تحويل معدات سائقي التوصيل والقطع الفنية المهمَلة إلى تصاميم عملية فريدة من نوعها، وبالتالي الاستفادة من هذه المواد بدلاً من هدرها وتحولّها إلى نفايات. وتأتي المسؤولية البيئية والابتكار في طليعة اهتمامات ديليفرو، وهو ما يجعل هذه المبادرة تجربة مفعمة بالإلهام".

ويسلط التعاون مع استديو PEAHEAD.eco الضوء على التزام ديليفرو بإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة، التي تستند إلى الإبداع المجتمعي. وتندرج هذه المبادرة في إطار المساعي المستمرة للشركة من أجل دعم مستقبل أكثر استدامة، بما يتماشى مع الأهداف الأوسع نطاقاً لدولة الإمارات والرامية إلى الحد من النفايات وتعزيز ممارسات التصميم المستدام.