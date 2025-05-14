«مايا» تكشف عن مشروعين وتخطط لبناء مجتمع رئيسي في دبي

أعلنت شركة «مايا» (MAAIA)، المطور العقاري العالمي، عن خططها لتحقيق مبيعات تتجاوز 5 مليارات درهم في السوق العقاري خلال عام 2025. وجاء الإعلان خلال حفل إطلاق خاص أقيم في فندق أتلانتس ذا رويال، حيث كشفت الشركة عن أحدث مشروعيها السكنيين في دبي: «لا ڤيو» في ند الشبا جاردنز و«لا كلي» في الفرجان. ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير لمشروع «لو جاردان» في أبوظبي، والذي تم بيعه بالكامل خلال مرحلة المفهوم.

ويسبق المشروعان الجديدان مشروع «مايا» الضخم لبناء مجتمع سكني متكامل في «فالكون سيتي» خلال هذا العام. ومع هذه المشاريع، ستقوم الشركة بتطوير مساحة إجمالية تبلغ 2.5 مليون قدم مربع خلال 2025. كما تخطط «مايا» لطرح ما يقارب 5000 وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن خطط تطويرية تتجاوز قيمتها 10 مليارات درهم.

وقال محمد عمران، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «مايا»: «تمثل الإمارات سوقاً بالغ الأهمية بالنسبة لنا، ونحن فخورون بالنمو في ظل مشهدها العقاري المتميز. لقد خصصنا استثمارات ضخمة وخططاً طموحة للأعوام الثلاثة القادمة، ونحن على ثقة بأن القطاع العقاري في الدولة سيواصل مساره التصاعدي.»

يقع مشروع «لا كلي» في مجتمع الفرجان النابض بالحياة، ويضم مجموعة راقية من الشقق بغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، تجمع بين التصميم العصري والطبيعة. تم تصميم الوحدات بأسلوب يدمج المساحات الخارجية مع الداخلية، وتتميز بتشطيبات فاخرة وتصاميم معاصرة وأجواء هادئة. كما يوفر المشروع شققاً تحتوي على مسابح خاصة، وهي ميزة فريدة من نوعها في المنطقة. يضم «لا كلي» 56 شقة، ومن المتوقع تسليمه في الربع الرابع من عام 2026.

أما مشروع «لا ڤيو»، فهو أحدث إضافة إلى محفظة «مايا» السكنية، وقد تم طرحه رسمياً للبيع. ويمزج المشروع بين الأناقة الأوروبية والتصميم العصري، ويقدم شققاً فاخرة تمثل إضافة فريدة إلى منطقة ند الشبا جاردنز، المعروفة بالفيلات والمنازل الراقية. ويوفر المشروع إطلالات خلابة على المساحات الخضراء وأفق المدينة، ويقدم تجربة سكنية راقية تتضمن مسابح فخمة وحدائق «زن» هادئة مع أماكن جلوس خارجية ومناطق مخصصة للرياضة. ومع سهولة الوصول إلى أبرز وجهات دبي، والفرصة النادرة للعيش في شقة ضمن هذه المنطقة، يُتوقع أن يصبح «لا ڤيو» أحد أكثر العناوين السكنية طلباً في المدينة. على أن يتم التسليم في الربع الثاني من عام 2027.