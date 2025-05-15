معرض يوثق مسيرة «مجموعة الإمارات» عبر العقود

نظم أعضاء الدفعة الأولى من مجلس شباب مجموعة الإمارات معرضاً خاصاً، يوثق مسيرة المجموعة على مرّ السنين. وتجول سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في أرجاء المعرض، برفقة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف وحدات أعمال المجموعة، إلى جانب أعضاء مجلس شباب المجموعة.

واقتصر المعرض على موظفي المجموعة فقط، ليتيح لهم فرصة نادرة، للاطلاع على مقتنيات وصور ووثائق أرشيفية نادرة، تسلط الضوء على مسيرة طيران الإمارات و«دناتا» على مدار العقود الماضية، والتي تضمنت قطعاً تذكارية ومقتنيات فريدة تعرض للمرة الأولى.

وشمل المعرض مجموعة واسعة من الصور الفوتوغرافية والمقاطع المصورة الأرشيفية، من بينها لقطات تعرض لأول مشاركة لطيران الإمارات في معرض دبي للطيران، ومشاهد من رحلات افتتاحية لعدد من وجهات الناقلة الأولى، إلى جانب بطاقات صعود الطائرة من بدايات عمليات الناقلة، كما ضم المعرض مجموعة من الإعلانات القديمة لطيران الإمارات، بما في ذلك صور وملصقات ومقاطع فيديو، تعود إلى المراحل الأولى من تأسيس الناقلة، وتوثق تطور شعار طيران الإمارات، فضلاً عن النسخ الأولى من النشرة الداخلية للموظفين.

واطلع زوار المعرض على مجموعات البورسلان محدودة الإصدار، والتي زينت برسومات طيور إماراتية ومعالم محلية، بالإضافة إلى هدايا أدوات المائدة المخصصة لركاب الدرجتين الأولى والأعمال، والنسخ الأولى من أطقم مستلزمات السفر، والتي شكلت نافذة فريدة على تطور منتجات طيران الإمارات على متن الطائرة منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى أوائل الألفية.

كما شهد المعرض عرضاً فعلياً لمقاعد الدرجة الأولى عبر السنوات، من بينها مقعد «سكاي كروزر» على طائرة البوينج 777، الذي استخدم حتى عام 2008، والجناح الأول من نوعه في الدرجة الأولى على طائرة إيرباص A340-500، الذي أطلق عام 2003، ومقعد «سيكما» الحديثة على طائرة إيرباص A330-200 المزود بمشغل فيديو كاسيت، والمستخدم في منتصف التسعينيات.

ولمنح الزوار لمحة حية عن تطور هوية الناقلة ضم المعرض عرضاً متكاملاً لأزياء طاقم طيران الإمارات منذ عام 1985 وحتى اليوم بشكل يعكس التحول في التصميمات، التي جمعت بين الأناقة والعملية على مر العقود.