«اقتصادية الشارقة» تعتمد الذكاء الاصطناعي لإصدار الأسماء التجارية

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خدمة إصدار اسم تجاري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في خطوة نوعية، تعزز مسيرة التحول الرقمي في الدائرة، بهدف تحسين تجربة تقديم الخدمات للأفراد والشركات. تسعى الدائرة من خلال تنفيذ خدمة إصدار الأسماء التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تقديم تجربة مبتكرة وسريعة للمستفيدين، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل طبيعة النشاط التجاري، واقتراح أسماء مبتكرة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية.

وتشمل الخدمة مجموعة من المزايا، أبرزها تقليص زمن إصدار الاسم التجاري بنسبة تصل إلى 98 % وتوفير اقتراحات مخصصة مبنية على نشاط المستخدم وتفضيلاته مع تحسين تجربة الاستخدام، وتقليل الأخطاء البشرية، بفضل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات الأساسية.

وأكد حمد المحمود، رئيس الدائرة أن خدمة إصدار اسم تجاري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات للمتعاملين في الدائرة جرى تطويرها، لتوفر تجربة رقمية سلسة ومتكاملة، ترتكز على الذكاء الاصطناعي والمرونة التشغيلية، بما يلبي تطلعات المتعاملين من مختلف القطاعات.

وشدد علي النقبي، مدير إدارة تقنية المعلومات باقتصادية الشارقة، على أن جميع مشاريع التحول الرقمي بالدائرة تنطلق من التزام راسخ بتوظيف أحدث التقنيات العصرية، بما يضمن تقديم خدمات مبتكرة، تعزز تجربة المتعامل، وتحسن كفاءة الأداء.