الإمارات تشارك بقمة للاستثمار في الولايات المتحدة وتؤكد الالتزام بتعزيز الشراكة

ترأست وزارة الاستثمار وفد الإمارات المشارك في قمة الاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية SELECTUSA 2025 المقامة في ناشيونال هاربور بولاية ميريلاند، بمشاركة 5000 شخصية من حول العالم. وقال محمد عبدالرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار إن مشاركة دولة الإمارات في قمة الاستثمار تجدد التأكيد على التزامها الراسخ بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة. وأضاف أن القمة توفر منصة مهمة للشركات الإماراتية لاستكشاف فرص استثمارية واعدة وبناء شراكات استراتيجية والمساهمة في دعم المشهد الاقتصادي الحيوي في الولايات المتحدة.

وأكد أن الولايات المتحدة كانت ولا تزال من بين أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات ويشهد حجم التبادل التجاري الثنائي نمواً مستمراً مع روابط تجارية تشمل جميع الولايات الأمريكية الخمسين ما يعكس قوة العلاقة وطول مدتها واستمرار نموها. وقال: «فخورون بقيادة وفد يُجسّد تنوع الاقتصاد الإماراتي ونتطلع إلى ما ستثمره هذه المشاركة من آفاق تعاون جديدة تخدم المصالح المشتركة».