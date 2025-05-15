«إكس آر جي» تبرم شراكة مع «بتروناس» للاستثمار في تركمانستان

وقّعت شركتا «إكس آر جي» و«بتروناس»، عقداً لتقاسم إنتاج حقول الغاز والمكثفات ب«المنطقة 1» البحرية في تركمانستان مع مؤسسة «هازار نيبيت» الحكومية وشركة «تركمان نيبيت» الحكومية، كما تضمنت الصفقة توقيع «إكس آر جي» و«بتروناس» اتفاقية بيع غاز طويلة الأمد مع شركة «تركمان غاز» الحكومية.

جاء ذلك بحضور كل من: معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إكس آر جي»، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة.

وبموجب شروط «عقد تقاسم الإنتاج»، ستبلغ نسبة حصة «بتروناس» 57 % بصفتها المالك والمشغّل، بالشراكة مع «إكس آر جي» والبالغة حصتها 38 %، في حين تمتلك مؤسسة «هازار نيبيت» الحكومية نسبة 5 % المتبقية.

تقع «المنطقة 1» في شرق بحر قزوين، وتُنتج حالياً نحو 400 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، وتمتلك إمكانيات نمو كبيرة، حيث تضم ما يزيد على 7 تريليونات قدم مكعبة من موارد الغاز الطبيعي، مع إمكانية رفع طاقتها الإنتاجية في المستقبل.

وسيسهم هذا العقد في ضمان استقرار إمدادات الطاقة، بالتزامن مع تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة اقتصادية في ضوء تزايد الطلب الإقليمي والعالمي على الغاز الطبيعي.

وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «إكس آر جي»: «تُمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية «XRG» للنمو عالمياً، كما تبني على العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات وتركمانستان، حيث تسهم في تعزيز حضور«XRG» في منطقة بحر قزوين، وتوسيع نطاق قاعدة مواردها».