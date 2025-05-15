119.6 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أداءً مالياً مميزاً في الربع الأول، مسجلة أرقاماً قياسية في صافي الأرباح قبل الضرائب، 133.3 مليون درهم، بنمو 19.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت الأرباح بعد الضريبة 119.6 مليون درهم، مقارنة مع 100.9 مليون درهم في الربع نفسه من 2024.

وكانت «أبوظبي الوطنية للتأمين» قد أتمت بنجاح عملية دمج شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني في السعودية بعد الاستحواذ على 51% من أسهمها، وهي تعمل اليوم تحت اسمها الجديد شركة متكاملة للتأمين. وقد أسهم هذا الإنجاز الكبير في دعم استراتيجية التوسع الإقليمي التي تقودها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وتعزيز حضورها القوي في السوق السعودي وترسيخ دورها كفاعل رئيسي في تطوير قطاع التأمين على المدى البعيد في المنطقة.

وسيتم تم دمج أداء شركة متكاملة للتأمين بالكامل في النتائج المالية للمجموعة اعتباراً من تاريخ نفاذ الاستحواذ. وقال الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «بدأت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عام 2025 بأداء متميز بعد الإنجازات القوية التي حققتها عام 2024 من حيث القدرة على تحقيق النمو الثابت لمختلف قطاعاتنا الرئيسية، مع الحفاظ على الانضباط اللازم في عمليات الاكتتاب، مما يظهر قدرتنا المستمرة على التكيف والنمو على الرغم من ضغوط الاقتصاد الكلي وظروف السوق المتغيرة. وتأتي عمليات التوسع الاستراتيجية التي نفذتها الشركة في المملكة العربية السعودية مؤخراً لتؤكد على طموحات الشركة بأن تصبح الفاعل الرئيسي في قطاع التأمين في المنطقة».

وقال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين نتائج مالية قوية مع بداية العام. ومع استكمال التكامل التشغيلي والمالي لشركتها التابعة في السعودية- شركة متكاملة للتأمين، تواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تعزيز حضورها الإقليمي».