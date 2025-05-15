3 وجهات ضيافة تابعة لـ«شروق» ضمن أفضل 10 % من فنادق العالم

حصلت 3 وجهات ضيافة فاخرة تابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» على تصنيف عالمي متقدم، ضمن أفضل 10% من الفنادق على مستوى العالم لعام 2025، وهي: فندق «ذا تشيدي البيت، الشارقة»، و«واحة البداير»، و«نزل الرفراف».

جاء هذا التصنيف بناء على معايير الجودة والتميز في تجربة الضيافة، التي تقدمها هذه الوجهات، والتي تشمل تجارب إقامة فريدة في مواقع طبيعية متنوعة، مع التركيز على الاستدامة، والهوية المحلية، وتقديم تجارب طهي بإشراف طهاة عالميين حاصلين على نجوم ميشلان.

ويجسد هذا التصنيف التزام «شروق» بتطوير مشاريع ضيافة تجمع بين الفخامة، والثقافة، والتاريخ، وتمنح الزوار فرصة للتفاعل مع التراث الإماراتي في بيئة أصيلة، تعكس روح المكان. ويعتمد التصنيف على تقييمات الضيوف عبر «تريب أدفايزر»، إحدى أبرز منصات عالم السياحة والسفر، والتي تُعد مرجعاً عالمياً لآراء المسافرين، حيث تم تقييم الوجهات بناء على جودة الخدمات، النظافة، الراحة، والتجارب المقدمة، ما يعكس مستوى رضا الضيوف وسعادتهم.

وأكدت «شروق» أن هذا الإنجاز يعكس رؤيتها في تطوير وجهات ضيافة، تجمع بين الاستدامة والجودة، وتعزز مكانة الشارقة وجهة سياحية عالمية، مشيرة إلى أن هذه الوجهات تمثل جزءاً من مساعي الهيئة لتعزيز قطاع السياحة والضيافة، عبر تطوير مشاريع مبتكرة، تُعنى بالحفاظ على البيئة، والترويج للثقافة المحلية، ودعم الاقتصاد.