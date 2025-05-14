«أوبجكت ون» تعلن عن زيادة في المبيعات 220% خلال الربع الأول

وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حققت «أوبجكت ون» شركة التطوير العقاري والتي تتخذ من دبي مقراً لها، بداية قوية لهذا العام، حيث ارتفعت قيمة مبيعاتها بنسبة 220%، وارتفع حجم مبيعاتها بنسبة 140% في الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، بما في ذلك تصرّفات إعادة البيع. تواصل الشركة تعزيز مكانتها كمطور عقار رئيسي في «مثلث قرية جميرا» و«قرية جميرا الدائرية»، وتوسيع تواجدها في «جميرا جاردن سيتي»، حيث احتلت المركز الثاني من حيث المبيعات الأولية. تعكس هذه النتائج تركيز «أوبجكت ون» المتزايد على المشاريع السكنية الفاخرة التي تجمع بين ميزات المعيشة الذكية والتصميم المستدام ووسائل الراحة الراقية المصممة خصيصاً لتلبية أذواق ومتطلّبات النخبة من المشترين المميزين.

يأتي هذا النمو في ظل ازدهار سوق العقارات في دبي، الذي سجل قيمة إجمالية للتصرفات العقارية بلغت 142.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025.

تشمل قائمة مشاريع «أوبجكت ون» المعروضة للبيع حالياً 13 مشروع، بالإضافة إلى 9 مشاريع أخرى قيد التصميم والتطوير في مناطق رئيسية مثل قرية جميرا الدائرية، ومثلث قرية جميرا، ومجمع دبي لاند السكني، والفرجان، وجميرا جاردن سيتي، ومدينة دبي الرياضية.

الجدير بالذكر أن «أوبجكت ون» قد نجحت في بيع مشروع «إيفرغرين هاوس»، وهو مفهوم سكني مستدام وصديق للبيئة، بالكامل خلال شهر واحد، مما دفع إلى إطلاق النسخة الثانية من المشروع، «إيفرغرين 2».

تقول تاتيانا تونو، الرئيسة التنفيذية لشركة «أوبجكت ون»: «تعكس نتائجنا الاستثنائية للربع الأول ثقة السوق في شركتنا وتؤكّد التزامنا بتقديم مساكن بأعلى معايير الجودة تتميز بالجاهزية للمستقبل.

وتجسد هذه الزيادة بنسبة 220% في قيمة مبيعات عقارات»أوبجكت ون«تزايد الإقبال على العقارات المصممة بدقّة والمتكاملة تقنياً في جميع أنحاء دبي. ومع إطلاق 13 مشروع وتسعة مشاريع أخرى في مرحلة التصميم والتطوير، نركز على توسيع نطاق تواجدنا في المجتمعات الرئيسية ومواصلة الارتقاء بالحياة الحضرية وإعادة تشكيلها من خلال الابتكار وتعزيز الكفاءة وتقديم قيمة قوية للمستثمرين. كما نتطلع إلى توسيع بصمتنا إلى الإمارات الأخرى وتعريف الجمهور الأوسع في المنطقة برؤيتنا الفريدة للحياة العصرية.»

يتماشى أداء «أوبجكت ون» بقوة مع مشهد السوق في المنطقة، بما في ذلك الطلب المتزايد على العقارات على الخارطة، والتي شكلت 63% من مبيعات الوحدات السكنية في عام 2024. يواصل المستثمرون والمستخدمون النهائيون إعطاء الأولوية للعقارات والمنازل الذكية التي تتميز بمساحات خضراء ومخططات فعالة. حتى تاريخه، لا تزال قرية جميرا الدائرية ومثلث قرية جميرا تتصدّران الطلب على الاستوديوهات والوحدات السكنية بغرفة نوم واحدة، والتي تستهدف المستثمرين الباحثين عن عوائد إيجارية، بينما تُعدّ منطقتا الفرجان ودبي لاند ريزيدنس الخيار الأمثل للمشترين النهائيين الباحثين عن مساكن بغرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم. وفقاً لبيانات DXB Interact، حققت قرية جميرا الدائرية أفضل أداء من حيث حجم المعاملات في الربع الأول من عام 2025، حيث تجاوزت قيمة المعاملات 4.5 مليارات درهم إماراتي، مما يعزز الجاذبية المتزايدة للمشاريع السكنية التي يسهل الوصول إليها والتي تركز على المجتمع.

تواصل قاعدة المستثمرين بعقارات «أوبجكت ون» في النمو مع سيطرة المشترين الدوليين، خاصة المستثمرين من الهند والصين والمملكة المتحدة وغيرها، على مبيعات الربع الأول من عام 2025. تستمر الشركة في تركيزها على تعزيز عروضها العقارية، مدعومةً بأسعارها التنافسية المناسبة للمستثمرين وإمكانات النمو طويلة الأجل في دبي وخارجها. وفي إطار استراتيجيتها لعام 2025، ستتوسع «أوبجكت ون» في أبوظبي بافتتاح مكتب مبيعات جديد، مع التخطيط لإطلاق مشاريع سكنية فاخرة في مجموعة مواقع رئيسية.