الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات 2025" تنطلق في 19 الجاري

كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن أجندة الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، والشعار الرسمي للحدث «تسريع الصناعات المتقدمة»، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 في مركز أدنيك أبوظبي. ويعكس الشعار الرسمي الجديد للحدث، روح الابتكار والتميُّز الصناعي في دولة الإمارات، وخُصِّص عدد من المواضيع والمحاور الرئيسية ضمن أجندة الحدث على مدى أيامه الأربعة، يتناول كلٌّ منها أحد جوانب النمو الصناعي على المستويين الوطني والدولي، وتشمل التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصناعة، والتحوُّل الصناعي الذكي، والمحتوى الوطني في القطاع الصناعي، والتصنيع المتقدِّم، وريادة الأعمال الصناعية، والإعلان عن عقود ومشتريات ضخمة.

وأعلنت مجموعة "علي وأولاده"، عن مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات 2025"، مؤكدةً التزامها المتواصل بدفع عجلة النمو الصناعي المستدام، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في رفع القيمة الوطنية المضافة، بما يتماشى مع المبادرات الوطنية الرائدة، وعلى رأسها "الحياد المناخي 2050" و"مشروع 300 مليار" لتطوير القطاع الصناعي.

ويوفر المعرض منصة إستراتيجية للمجموعة لعرض قدراتها في مجالات التصنيع والهندسة وتطوير البنية التحتية. وخلال مشاركتها، ستكشف المجموعة عن عدد متميز من الابتكارات الجديدة في المنتجات، وتستعرض أبرز إنجازاتها في المشاريع الكبرى، إلى جانب الإعلان عن عدد من الشراكات الإستراتيجية؛ من أبرزها الإنجاز الأخير لقسم الطاقة المتمثل في الفوز بعقود توريد رئيسية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وفي هذا السياق، قال شامس علي الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة علي وأولاده القابضة: "انطلاقًا من كوننا مؤسسة وطنية نفخر بجذورها الإماراتية، نحرص في مجموعة علي وأولاده على مواكبة الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في ترسيخ ريادتها الصناعية، وتعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة. وتمثل مشاركتنا في معرض (اصنع في الإمارات 2025) امتدادًا لطموحنا الإستراتيجي في الإسهام بتشكيل منظومة صناعية متطورة ومتكاملة. ومن خلال تبني أحدث التقنيات، وتوطيد الشراكات مع مؤسسات تتشارك معنا ذات الرؤى، والاستثمار المستمر في الابتكار والكفاءات الوطنية، نؤكد التزامنا بالمساهمة الفاعلة في المرحلة المقبلة من التحول الصناعي بالدولة".

وستعرض مجموعة "علي وأولاده" إمكاناتها الصناعية المتكاملة من خلال شركاتها الرئيسية، التي تمثل الركائز الأساسية في مسيرتها نحو خلق قيمة وطنية مستدامة.