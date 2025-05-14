الإمارات و تركمانستان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات الحيوية

قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أحمد الصايغ وزير دولة ، بزيارة عمل إلى تركمانستان، على رأس وفد ضم عدداً من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة من دولة الامارات يرافقه سعادة السفير الدكتور محمد العريقي ممثل ديوان الرئاسة، وسعادة أحمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى تركمانستان.

التقى الوفد خلال الزيارة فخامة قربان قولي بردي محمدوف، قائد الأمة التركمانية رئيس مجلس الشعب، وفخامة سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان ونقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لتركمانستان قيادة وشعباً مزيدا من التقدم والازدهار، كما نقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

من جانبه، حمّل فخامة رئيس تركمانستان تحياته وتمنياته إلى قيادة وشعب دولة الإمارات معرباً عن حرصه على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية في جميع القطاعات لما فيه خير ومصلحة البلدين الصديقين.

بحث الوفد، خلال الاجتماعات، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الحيوية، وفرص الاستثمارات المشتركة بين البلدين الصديقين.

تضمنت الزيارة مجموعة من اللقاءات مع كل من معالي رشيد ميردوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين من تركمانستان.

وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية بين شركة "XRG" الاستثمارية الدولية في مجالي الطاقة منخفضة الكربونوالكيماويات، التي أطلقتها شركة "أدنوك"، وشركة"بتروناس" الماليزية، ومؤسسة "هازار نيبيت" الحكومية وشركة "تركمان نيبيت" الحكومية في تركمانستان،بخصوص إنتاج حقول الغاز والمكثفات في "المنطقة 1" البحرية في تركمانستان، كما تضمنت الصفقة توقيع"XRG" و"بتروناس" اتفاقية بيع غاز طويلة الأمد معشركة "تركمان غاز" الحكومية.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية والاجتماعية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.