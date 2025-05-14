«كابسات 2025» يكشف النقاب عن ابتكارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي



يواصل المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات 2025» في يومه الثاني ترسيخ مكانته كمنصة رائدة للابتكار التحويلي، مقدماً أبرز الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة التي تهدف إلى إحداث تحول جذري في قطاعات البث والإنتاج الإعلامي والترفيه.

وجمع اليوم الثاني من المعرض، الذي يقام في الفترة من 13 إلى 15 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 700 علامة تجارية رائدة لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والواقع الافتراضي وغيرها، التي تعزز قطاعات البث والإنتاج الإعلامي وتسويق المحتوى.

وشهد الحدث 10 إصدارات جديدة لمنتجات تركز على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والتي تراوحت بين حلول التقنيات السمعية البصرية والبثّ المؤتمتة بالكامل وأفضل تقنيات شاشات LED/LCD وحلول كاميرات الاستوديو وأجهزة الإرسال اللاسلكية المبتكرة. ومن بين الابتكارات التي تم الكشف عنها في المعرض، برزت تقنية «كوستانزا إي آي» للبث المتطور والمدعوم بالذكاء الاصطناعي التي أطلقتها شركة «أس. آي. ميديا».

وقال باولو فافارو، مدير المبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: نفخر بإطلاق الحل المتطور «كوستانزا إي آي» في «كابسات 2025» الذي يُعدّ نقلة نوعية في مجال أتمتة البث الإعلامي، حيث يمكنه تلقائياً تحويل الكلام إلى نص، والتعرف على الوجوه، وتحديد الأجسام بما يرفع كفاءة العمل الإعلامي إلى حد بعيد ويمكّن جهات البث من خفض التكاليف التشغيلية وزيادة قدرتها الإنتاجية. ومن خلال إمكانياته المتعددة التي تتراوح بين توليد البيانات الوصفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل المحتوى المباشر، يمتلك «كوستانزا أيه آي» قدرة عالية لإعادة تعريف معايير التميز في عالم البث الذكي.

كما برزت خلال معرض «كابسات» الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث أطلق تشنغ يانوي، مدير المنتجات في شركة «زوكسير تك»، معدات تصوير استوديو مؤتمتة بالكامل، وقال: يسعدنا الكشف عن رافعة كاميرا الاستوديو «غزال» وهي ابتكار تم تصميمه لتحويل حركة الكاميرا الآلية بسلاسة فائقة. وتستفيد هذه الأداة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والشبكات العصبية لضمان دقة استثنائية في تتبع الأجسام حتى في أكثر البيئات ازدحاماً. وباعتباره الحدث الإعلامي الرائد في المنطقة، يشكّل «كابسات» المنصة المثالية للكشف عن هذا الابتكار الذي يجسّد التزامنا بإحداث ثورة في تكنولوجيا الكاميرات الذكية.