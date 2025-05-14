«برابوس» الألمانية تدخل سوق عقارات الإمارات

في خطوة غير مسبوقة في تاريخها الممتد لأكثر من خمسة عقود، أعلنت العلامة التجارية الألمانية BRABUS عن دخولها عالم العقارات الفاخرة من خلال مشروعها السكني الأول، جزيرة BRABUS، بالتعاون مع شركة Cosmo Developments وبدعم من مجموعة «ريبورتاج» العقارية في أبوظبي.

وقال كونستانتين بوشمان، الرئيس التنفيذي لشركة BRABUS، خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت بهذه المناسبة: "اليوم، لا نصمم مركبات تتلاءم مع أسلوب الحياة فقط، بل نصمم أسلوب الحياة نفسه".

من جهته، أشار أندريا نوتشيرا، المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة "ريبورتاج": "ما كان حلما، أصبح اليوم واقعا".

تقع جزيرة BRABUS في منطقة "السيف" الراقية على شاطئ الراحة في أبوظبي، وتُعد أول تجربة عقارية من نوعها لعلامة "برابوس"، التي تُعرف عالميا بتصميم المركبات الفاخرة واليخوت النخبوية والدراجات النارية. ويمزج المشروع بين هوية الشركة الهندسية المتميزة والخطوط المعمارية المعاصرة، مقدما مفهوما فريدا للحياة السكنية.

وأشار نوتشيرا: "هذا لا يمكن تحقيقه إلا هنا. أعتقد أنه ليس هناك من مكان آخر في العالم يمكن أن يحقق هذه الرؤية". من جهته، أكد بوشمان أن "أبوظبي هي المكان المثالي لبناء جزيرة برابوس، التي تمثل فرصة تصميمية جذابة ومهمة للغاية".

وقال أحمد علي السركال، الرئيس التنفيذي لشركة Cosmo Developments: "تجسد جزيرة برابوس الفخامة والتميز في آنٍ واحد. إنها لحظة تاريخية لتوسع الشركة في قطاع جديد، يجمع بين التصميم والأداء والرؤية المستقبلية".

يتكون المشروع من 4 أبراج سكنية فاخرة بارتفاع 13 طابقا، تضم 352 وحدة سكنية راقية. وقد صُمم المشروع ليُقدم ما تصفه BRABUS ب"1-Second-Wow"، وهي تجربة سكنية تدعوك للدهشة منذ اللحظة الأولى.

في إنجاز غير مسبوق، حققت مجموعة "ريبورتاج" العقارية مبيعات قياسية بلغت 4.2 مليار درهم إماراتي حتى أبريل 2025، مقارنة ب2.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وخلال "فعالية المبيعات" التي أقيمت في 27 أبريل، عقب إطلاق مشروع "برابوس"، تم تسجيل مبيعات فورية بقيمة 1.12 مليار درهم في يوم واحد فقط. وبذلك تسجل المجموعة خطوة لها في عالم العقارات الفاخرة، وتجذب فئة جديدة من المستثمرين المحليين والعالميين، الذين يبحثون عن وحدات سكنية مصممة بطريقة مميزة وتجربة استثنائية.

جمعت جزيرة "برابوس" بين إرث العلامة الألمانية في التصميم والأداء، وخبرة "كوزمو" في تطوير المشاريع الفاخرة. ويؤكد نوتشيرا أن "كوزمو وريبورتاج يسيران في خط النمو المستدام للقطاع العقاري، ويبتكران معيارا جديدا لتجربة السكن الفاخر".