غرفة رأس الخيمة تبحث فرص التعاون مع بنجلاديش

أكدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مجتمع الأعمال في بنجلاديش، واستدامة التنسيق لتبادل المعلومات حول الفرص الواعدة عبر تطوير التواصل بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، سعياً إلى زيادة نمو التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في كل من رأس الخيمة وجمهورية بنجلاديش، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.

واستعرضت الغرفة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية بنجلاديش، وسبل تحقيق شراكات ثنائية متميزة تخدم العلاقات المتنامية، وتسهم في إيجاد فرص ومجالات استثمارية جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ومحمد راشد جمعان، قنصل عام جمهورية بنجلاديش الشعبية في دبي والمناطق الشمالية بحضور الدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة، والملحق التجاري، وسكرتير أول القنصلية.

منظومة دعم

وأكد النعيمي، التزام الغرفة بتقديم منظومة دعم حديثة للشركات والمستثمرين القادمين من بنجلاديش، بهدف تمكينهم من تنمية أعمالهم وتحقيق النجاح المستدام، مشيراً إلى أن الغرفة تدرك الإمكانات التي تزخر بها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتسعى إلى استثمارها بالاعتماد على التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين رأس الخيمة وبنجلاديش، الذي ينعكس بوضوح في الأرقام والإحصاءات الأخيرة.

وأثنى محمد النعيمي على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الإمارات وبنجلاديش الصديقة، والمدفوعة بالرغبة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في العديد من المجالات، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وصولاً إلى تحقيق طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين، مؤكداً استعداد غرفة رأس الخيمة لدفع مجالات التعاون المشترك لتطوير العلاقات الثنائية، والوقوف على أي تحديات قائمة وتحفيز التجارة والاستثمار، والبحث في المجالات التنموية المشتركة، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، والقطاع الصناعي وغيرها.

اللقاءات المشتركة

من جانبه استعرض محمد مصبح النعيمي وقنصل جمهورية بنجلاديش، آفاق التعاون وضرورات تطويرها بما يصب في مصلحة الجانبين وتطوير العلاقات بين أصحاب الأعمال وزيادة اللقاءات والزيارات المشتركة، وتطرق قنصل عام جمهورية بنجلاديش إلى فكرة إنشاء مجلس أعمال بنجلاديش في إمارة رأس الخيمة، على غرار مجالس الأعمال في إمارات أخرى، متفقين على ضرورة تنظيم ورش عمل للجالية البنجالية بالإمارة، ووضع إطار عام عن آلية وكيفية استقطاب رجال الأعمال والاستثمار البنجالي إلى إمارة رأس الخيمة.