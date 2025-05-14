تطبيق ذكي لحجز مواقف السيارات عن بعد في دبي قريباً

تعتزم «إكس بيس» الإماراتية التوسع في قطاع خدمات المواقف الذكية لتوسيع أعمالها انطلاقاً من دبي إلى المنطقة والعالم عبر إطلاق تطبيق ذكي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمواقف المركبات داخل المدن، والذي يسهل رحلة المستخدم في البحث عن موقف وحتى إتمام صف السيارة.

وتبدأ الشركة الخدمة بمناطق جديدة في دبي قريباً، على أن يتوسع تدريجياً ليشمل المزيد من المدن في الدولة، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً في تبني معايير المدن الذكية، كما تعمل على بناء شراكات مع البلديات والمطورين العقاريين، بهدف تسريع عملية الدمج السلس للتطبيق، ضمن المجتمعات السكنية والمراكز التجارية.

ويعتمد تطبيق «إكس بيس» على خوارزميات متقدمة لتحليل أنماط التنقل وحركة المرور والفعاليات في المدينة، لتوفير بيانات لحظية حول توفر المواقف الشاغرة، كما توفر المنصة الذكية خدماتها مجاناً بالكامل.

ويتيح التطبيق حجز موقف السيارة مسبقاً، والدخول التلقائي عبر بوابات إلكترونية دون أي تدخل بشري أو الانتظار، وعبر واجهة مستخدم سهلة وخيارات متنوعة لحجز المواقف.

ويعتمد التطبيق على خوارزميات ذكية متطورة تحلل حركة المرور والسلوكيات المتكررة والفعاليات المحلية، لتزويد المستخدم بمعلومات دقيقة وفورية حول توافر المواقف.

وتولي «إكس بيس» أهمية قصوى للأمان الرقمي وخصوصية البيانات؛ حيث يتم حماية جميع الهويات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين.

وأكد مارات شوتانوف، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس بيس»، أن المنصة تمثل «جيلاً جديداً من البنية التحتية الرقمية، تعمل ذاتياً بكفاءة عالية، وتعيد رسم ملامح التجربة الحضرية لتكون أكثر ذكاء، وانسيابية، واتصالاً باحتياجات المستقبل».

أضاف: «جاء اختيار دبي بداية طبيعية لمسيرة «إكس سبيس»، فهي مدينة لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تصنعه كما تمضي المدينة في مسيرة الابتكار بشكل دائم».

ويعيد تطبيق «إكس بيس» رسم ملامح تجربة وقوف السيارات، من خلال معالجة واحدة من أبرز التحديات اليومية، عبر توفير الوقت والجهد للبحث عن موقف شاغر، والذي يؤدي إلى الازدحام المروري، وزيادة الانبعاثات الكربونية، بما يعزز من كفاءة النقل الحضري، ويواكب تطلعات المدن الذكية.