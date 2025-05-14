«بلو ريميت» تطلق استراتيجية مع «ويسترن يونيون»

أبرمت «بلو ريميت» المحدودة، الشركة المتخصصة في حلول التحويلات المالية المبتكرة عبر الحدود والتابعة لشركة الأنصاري للخدمات المالية شراكة استراتيجية مع «ويسترن يونيون».

تجمع الشراكة بين المنصة الرقمية المبتكرة لشركة «بلو ريميت» وشبكة تحويل الأموال العالمية الواسعة لشركة «ويسترن يونيون»، والتي تمتد عبر أكثر من 200 دولة وإقليم، لتتيح للعملاء إرسال أموالهم بسهولة إلى مليارات الحسابات المصرفية والمحافظ في أنحاء العالم، بالإضافة إلى إمكانية التحصيل النقدي في مواقع بالخارج.

نموذج الموثوقية

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة «بلو ريميت»: «نفخر بشراكتنا مع «ويسترن يونيون»، العلامة التجارية الرائدة، التي تعد نموذجاً للموثوقية والانتشار العالمي، حيث نسعى معاً من خلال هذه الخطوة إلى توسيع نطاق خدمات التحويلات المالية الدولية المتاحة لعملائنا، ومنحهم خيارات أكثر تنوعاً مع ضمان أعلى معايير الأمان والراحة».

وقال جيوفاني أنجيليني، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «نحن متحمسون للتعاون مع «بلو ريميت» المزود الرائد لحلول التحويلات المالية العابرة للحدود. من خلال هذه الشراكة نؤكد التزامنا بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا، في إطار سعينا لتحقيق مهمتنا لجعل الخدمات المالية في متناول الجميع».