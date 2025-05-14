«حبيب الملا ومشاركوه» يتوسع إلى الهند

أعلن مكتب «حبيب الملا ومشاركوه» عن التوسع إلى السوق الهندية عبر مكتبه الجديد في العاصمة نيودلهي، تعزيزاً لالتزام المكتب المستمر في خدمة الاستثمارات الإماراتية في دول العالم.

وتعزيزاً لمسيرته في النمو الإقليمي يواصل مكتب «حبيب الملا ومشاركوه» توسّعه من خلال ربط دولة الإمارات بالأسواق الناشئة الكبرى، كما يهدف المكتب، من خلال تواجده في الهند إلى تسهيل دخول الشركات الهندية إلى سوق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تسهيل عمل الاستثمارات الإماراتية في الهند.

ويهدف التوسع إلى إنشاء منصة متخصصة، تربط السوق الهندي مباشرةً بمكاتب «حبيب الملا ومشاركوه» في الإمارات، لتقديم المشورة في المسائل الخاضعة للقوانين الإماراتية والدولية. كما سيقدم مكتب الهند خدمات استشارية للشركات والمؤسسات المالية فيما يتعلق بالمعاملات الدولية وضمان الامتثال القانوني والكفاءة التشغيلية.

حضور إقليمي

وقال الدكتور حبيب الملا، مؤسس مكتب «حبيب الملا ومشاركوه»: «نحن سعداء باستكمال حصولنا على التراخيص اللازمة لمكتبنا في الهند، لقد أصبح للشركات والمكاتب الإماراتية حضور إقليمي متميز يعكس المكانة والخبرة التي تتميز بها. إن توسعنا في السوق الهندية يعكس التزامنا بدعم عملائنا أينما كانت مصالحهم التجارية. نحن نربط حيوية السوق الهندية بالإمكانات القانونية للإمارات، ونقدّم منصة موثوقة للنمو الدولي. ونتطلع إلى تعميق شراكاتنا في الهند وتقديم حلول مبتكرة لعملائنا».

وسيتمحور حول هذه المبادرة بناء علاقات استراتيجية مع نخبة من مكاتب المحاماة في الهند والممارسين القانونيين المحليين، بهدف تقديم دعم موثوق وسلس لعملائنا أثناء ممارسة أعمالهم في كلّ من دولة الإمارات والهند، وغيرهما من البلدان، مع مراعاة الأطر القانونية المرعية في كلّ دولة.