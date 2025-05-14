إيموبيلياري دبي تقود حملة عالمية لجذب المستثمرين بإطلاق مشروع بن غاطي أكورايز

أعلنت شركة إيموبيلياري دبي عن إطلاق مشروع بن غاطي أكورايز، أحدث الإضافات إلى أُفُقِ دبي المعماري، والذي يقام في قلب منطقة الخليج التجاري، ويمثّل المشروع تطويراً سكنياً فخماً يجمع بين التميز المعماري ومستوى معيشة راقٍ، واتصال مباشر بالمواقع الحيوية في المدينة.

ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للحياة الفاخرة والاستثمار الآمن، يقدِّم المشروع فرصة مثالية للدخول إلى هذه السوق الحيوية المتنامية.

وفي إطار مهمتها لربط المستثمرين الدوليين بأبرز المشاريع العقارية في دبي، تقود إيموبيلياري دبي جهود الترويج لمشروع بن غاطي أكورايز على الساحة العالمية، إذ تشتهر الشركة بتنظيمها لسلسلة من الجولات الترويجية المؤثرة في أوروبا وآسيا، حيث تسعى إلى جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، وكانت هولندا الوجهة الأحدث ضمن هذه الجولات، حيث عقدت الشركة لقاءات مباشرة مع مستثمرين عقاريين، وأفراد من أصحاب الثروات العالية، وشركات استثمارية تسعى إلى تنويع محافظها في سوق دبي العقاري.

ويمتاز المشروع بموقعه الجغرافي، الذي يوفِّر سهولة الوصول إلى برج خليفة ومركز دبي المالي العالمي وشاطئ جميرا ومطار دبي الدولي، ويشمل مجموعة من المرافق والخدمات المتكاملة، التي تعزِّز تجربة السكان وتلبي متطلبات الحياة الحديثة. ويُطرح المشروع بخطة سداد مرنة بنسبة 30/70، ما يُضيف له جاذبية إضافية لدى المستثمرين المحليين أو للمشترين الدوليين الباحثين عن حلول تمويل عملية وآمنة.

وترى إيموبيلياري دبي أن إطلاق مشروع بن غاطي أكورايز يُمثِّل محطة استراتيجية جديدة في مسيرتها، ضمن رؤيتها لربط المشاريع العقارية الواعدة بالمستثمرين الجادين على المستوى العالمي، وتؤكد التزامها بمواصلة تسهيل هذا الارتباط بين الفرص العقارية والمستثمرين أصحاب التوجه الفعلي.