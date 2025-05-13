مشاركون في «كابسات»: الإمارات منصة مثالية للنمو واستكشاف الفرص

أكد ممثلو أجنحة دولية مشاركة في فعاليات المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية «كابسات 2025» الذي انطلق اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي، أهمية المشاركة في المعرض كخطوة استراتيجية لدعم شركاتهم في توسيع أعمالها، مستفيدين من مكانة دبي كمركز جذب للاستثمار والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وأكد مارك بيرتشال، مدير جناح المملكة المتحدة، أن الجناح يشارك بانتظام في معرض كابسات منذ أواخر التسعينيات، مشيراً إلى أن المشاركة هذا العام تتضمن جناحين، أحدهما مخصص لقطاع البث، والآخر لقطاع الأقمار الصناعية.

وقال في تصريح لـ«وام»، إن الجناح يضم تحت مظلته نحو 20 شركة تتنوع أنشطتها بين شركات تمتلك مكاتب محلية وموزعين، وأخرى تستكشف السوق الإقليمي لأول مرة.

وأوضح أن تنوّع الشركات يعكس الحيوية التي يتمتع بها سوق الإعلام في الإمارات والمنطقة عموماً، لافتاً إلى أن السوق مزدهر حالياً، وهو ما يتجلى في عدد الشركات البريطانية المشاركة في المعرض.

وأضاف: «على مستوى القطاع يعتبر كابسات في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية عالمياً، نظراً للفرص الكبيرة التي تتيحها منطقة الشرق الأوسط».

وحول ما تعرضه الشركات البريطانية، أشار إلى تنوّع كبير يشمل أجهزة التحكم، وتقنيات البث عبر الإنترنت، والكابلات، والخوادم، وخدمات توصيل المحتوى، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

من جانبها أكدت كيرستن بريكمان، مديرة مشاريع المعارض في «بايرن إنترناشونال» الجهة المنظمة لجناح ولاية بافاريا الألمانية، أن الجناح يضم 14 شركة من بافاريا تشارك هذا العام، وتغطي مجالات متنوعة مثل الإضاءة، ودعم الكاميرات، والبث الفضائي، وخدمات البث.

وأضافت أن عدداً كبيراً من هذه الشركات لديها حضور أو شركاء في دولة الإمارات أو في المنطقة، وأن هناك من يستكشف السوق بهدف التوسع.

ومن جهته قال توماس ليفي، مدير العمليات الأول للبث والاتصالات في الوكالة الوطنية الرائدة لدعم وتنمية الاقتصاد الفرنسي «بزنس فرانس»، إن بلاده تحافظ على حضور منتظم في المعرض منذ أكثر من 12 عاماً، مشيراً إلى أن الشركات الفرنسية المشاركة تغطي مجموعة واسعة من المجالات.

وأشار إلى أن العديد من الشركات تعرض حلولاً متقدمة تساعد في تحسين تدفق المعلومات والبث في بيئات العمل ضمن القطاع.