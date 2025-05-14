19 مليون درهم صافي أرباح «مجموعة e7» الربعية

أعلنت مجموعة «e7»، المزود للحلول الأمنية، والتعبئة والتغليف المستدام، وخدمات الطباعة التجارية، والنشر، والخدمات اللوجستية والحلول التعليمية، أمس، نتائجها المالية المدققة للربع الأول 2025.

وصل صافي الأرباح بعد خصم الضريبة إلى 19 مليون درهم في الربع الأول من 2025، في حين بلغ هامش صافي الأرباح بعد خصم الضريبة 18.4%. وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة 113.7 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 9.8% على أساس سنوي مقارنة بـ126.0 مليون درهم في العام السابق. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى مواعيد تسليم العقود، ومن المتوقع أن تتحسن الإيرادات خلال الأرباع المتبقية من العام. كما تشير التوقعات إلى تحسن مسار نمو الإيرادات في الأرباع المتبقية من العام.

وبلغ إجمالي الربح 25.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 5.9% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات. وقال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «e7»: «تواصل المجموعة إحراز تقدم ملحوظ في تحقيق أولويات نموها الاستراتيجي، حيث حصلت خلال الفترة على عقود جديدة في مختلف قطاعات أعمالها، وتجديد شهادات اعتمادها في قطاعات رئيسية.

ومع تمتعنا بوضع نقدي قوي، نواصل التركيز على تسريع النمو العضوي واستكشاف فرص النمو غير العضوي. وفي أبريل، وافق مساهمونا على توزيع أرباح نقدية عن عام 2024 بقيمة 147.1 مليون درهم، أي ما يعادل 7.36 فلوس للسهم الواحد، ويتماشى ذلك مع التزامنا بتحقيق عوائد مجزية لمساهمينا».