صافي ربح «بنك السلام» يرتفع 32.7 % في الربع الأول

أعلن بنك السلام، أمس، عن تحقيق صافي ربح تاريخي عائد إلى مساهمي البنك بقيمة 49.3 مليون دولار، بزيادة نسبتها 32.7% مقارنة بـ37.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024. ويُعزى هذا النمو في الأساس إلى الأداء القوي للعمليات المصرفية الأساسية للمجموعة، والشركات التابعة والزميلة.

كما ارتفع العائد على السهم إلى 16.2 سنتاً أمريكياً، مقارنة بـ13.0 سنتاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 17.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ15.9% في الربع الأول من عام 2024، ما يشير إلى الاستمرار في تحسن الربحية المستدامة للبنك والإدارة السليمة لرأس المال.

وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.5% ليصل إلى 19.58 مليار دولار كما في 31 مارس 2025، مقارنة بـ18.73 مليار دولار كما في نهاية عام 2024. وارتفع إجمالي التمويلات بنسبة 4.9% إلى 10.19 مليارات دولار، كما ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 4.8% لتصل إلى 13.77 مليار دولار مقارنة مع 13.14 مليار دولار كما في نهاية عام 2024. وارتفعت حقوق المساهمين العائدة إلى مساهمي البنك 8.3% إلى 1.04 مليار دولا خلال الربع الأول مقارنة مع 956.2 مليون دولار بنهاية 2024. وعزز البنك قوة مركزه المالي بمعدل كفاية رأس المال نسبته 24.8 %.