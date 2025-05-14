مجموعة قرقاش تنظم هاكاثون الذكاء الاصطناعي



اختتمت مجموعة قرقاش بنجاح فعاليات «هاكاثون الذكاء الاصطناعي – الإمارات 2025»، الذي استمر على مدى يومين في مركز مرسيدس-بنز في حي دبي للتصميم. جمع الحدث أكثر من 100 من المطورين والمبرمجين والمهتمين بالتكنولوجيا، حيث تم تكليفهم بتصميم حلول ذكية تهدف إلى تحسين العمليات التشغيلية داخل المجموعة.

وشهد الحدث تسجيل 88 فريقاً بمجموع 356 مشاركاً، وتم اختيار 28 فريقاً نهائياً يضم 114 مشاركاً للمنافسة خلال الفعالية. وكان من بين المشاركين أبطال لثماني مسابقات هاكاثون سابقة، وباحثون في الذكاء الاصطناعي من أبرز المعاهد العالمية، وطلبة إماراتيون، ومؤسسو شركات تقنية ناشئة.