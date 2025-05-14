غرفة الشارقة تشارك في مهرجان سعودي

شارك وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة باللجنة المنظمة لمهرجان المانجو السنوي في خورفكان، في فعاليات النسخة 21 من مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية، الذي استضافته واجهة محافظة صبيا بمنطقة جازان في السعودية ونظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشاركة 60 مزارعاً.

ترأس الوفد خليل محمد المنصوري، مدير العلاقات الحكومية في غرفة الشارقة، وضم في عضويته عدداً من المسؤولين في الغرفة وأعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان خورفكان للمانجو، وجاءت المشاركة في إطار الحرص على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في رعاية فعاليات القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.