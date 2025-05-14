«الصناعة» وتعاونية الاتحاد تطلقان شراكة استراتيجية لدعم المنتجات الوطنية

وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة شراكة استراتيجية، مع تعاونية الاتحاد، وذلك في إطار حملة «اصنع في الإمارات»، التي تهدف إلى دعم وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع على مستوى الدولة.

شهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، حيث وقعها كل من عمر أحمد السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد.

وتمثل الشراكة خطوة مهمة لتعزيز مكانة المنتجات المصنّعة محلياً، تقدم من خلالها التعاونية مجموعة من الحوافز للمُصنّعين المشاركين، والتي تشمل تخصيص مساحات عرض بارزة للمنتجات الإماراتية، وأرفف مخصصة في الفروع، إلى جانب دعم البرامج التدريبية والتأهيلية، وإعفاءات من الرسوم خلال فترة الحملة، فضلاً عن إعلانات مجانية، عبر المنصات الرقمية التابعة للتعاونية.

كما يحصل المصنعون الجدد على امتيازات إضافية، تشمل إنشاء متاجر إلكترونية مجانية، والإعفاء من رسوم التخزين والخدمات اللوجستية لمدة تصل إلى 3 أشهر، إلى جانب المساعدة في تسجيل المنتجات، والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، إن هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك بدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الصناعي المحلي، مشيراً إلى أن كل درهم يُنفق على المنتج الوطني، هو استثمار مباشر في مستقبل اقتصاد الدولة ومجتمعها، حيث تعمل التعاونية على تعزيز تنافسية المنتج الإماراتي، من خلال منصاتها التجارية والرقمية. وتستمر الحملة الترويجية طوال مايو الجاري، وتأتي تماشياً مع التحضيرات الجارية لإقامة الدورة الرابعة من مبادرة «اصنع في الإمارات» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، من 19 إلى 22 مايو.