«فيجن» تطلق مشروعين جديدين في دبي

أعلنت شركة «فيجن» للتطوير العقاري، عن إطلاق مشروعين سكنيين جديدين، «Reem» و«Soul»، في دبي، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع في عدد من المناطق الواعدة بالإمارة، وتوفير حلول سكنية تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع.

ويقع مشروع «Reem» في منطقة ليوان، بالقرب من واحة دبي للسيليكون والمدينة الأكاديمية، ما يمنحه موقعًا استراتيجيًا يتمتع بسهولة الوصول إلى أبرز الوجهات التعليمية والتقنية في دبي، ويتألف من مبنى سكني يضم طابقًا أرضيًا تجاريًا على مساحة 8,100 قدم مربع، وطابق مواقف وثمانية طوابق متكررة وسطح (G+P+8F+R)، بإجمالي 198 وحدة سكنية بتصاميم داخلية واسعة.

أما مشروع «Soul»، فيقع في مدينة دبي للإنتاج، ويقدّم أسلوب حياة نابضًا بالحيوية يجمع بين الراحة والتواصل المجتمعي، مع قربه من مدينة دبي الرياضية وجميرا جولف إستيتس. ويتكوّن المشروع من مبنى بارتفاع تسعة طوابق وسطح (G+9F+R)، ويضم 176 وحدة سكنية بمواصفات مشابهة من حيث المساحات والارتفاعات، مع إضافة مساحات عمل مشتركة تواكب احتياجات نمط الحياة العصري.

بدوره، أكّد المهندس مسعود الزرعوني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيجن» للتطوير العقاري، أن هذه المشاريع تجسّد رؤية الشركة في بناء مجتمعات سكنية متميزة وسهلة التملّك، منوّهًا بأن الشركة لا تهدف فقط إلى تقديم وحدات سكنية، بل خلق مجتمعات معيشية تلامس حياة الناس وتعكس تطلعاتهم.

وقال الزرعوني: «تأتي هذه المشاريع الجديدة استكمالًا لمسيرة نجاح ’فيجن للتطوير‘، التي استطاعت خلال فترة وجيزة إنجاز وتسليم عدد من المشاريع في منطقة ليوان بما في ذلك مشاريع Vision 1 وVision 2 وPlatinum و Karma.

تابع الزرعوني: تعمل الشركة حاليًا على تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى في مناطق متميزة مثل ليوان وواحة دبي للسيليكون، وجميرا جاردن سيتي، ومدينة دبي للإنتاج، بينها Pearls وCeline وCoral وDGM وVision 5، والتي من المقرر تسليم بعضها مع نهاية العام الجاري، والبعض الآخر في نهاية العام المقبل، وتبلغ المساحة الإجمالية لتلك المشاريع أكثر من مليوني قدم مربع، وتضم نحو 1,193 وحدة سكنية، تم تسليم 487 وحدة منها بالفعل.

وأضاف الزرعوني: نحن ملتزمون داخل الشركة بتنفيذ وتسليم المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والدقة في المواعيد، وذلك من خلال ذراعنا التنفيذية ’فيجن للمقاولات‘ التي تمثّل أحد ركائز نجاحنا، كما نفخر بالشراكة والتعاون الوثيق مع الشريكين المؤسسين وليد عويس وإسماعيل عبد الله، الذين يشكلون معًا فريق قيادة يتمتع بخبرة عميقة ورؤية موحّدة ترتكز على الابتكار والتميّز في كل مرحلة من مراحل التطوير.

وشدّد الزرعوني على التزام شركته بدعم النهضة العمرانية المستدامة في إمارة دبي والمساهمة بفاعلية في تشكيل مستقبل السوق العقاري بالإمارة، خاصة مع توفير خطط دفع استثنائية تتمثّل في 20% دفعة أولى و80% عند الإنجاز، ما يُسهم في زيادة الطلب من خلال أسعار تنافسية تتيح تملّك العقارات بسهولة.