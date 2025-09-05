مجلس سيدات أعمال الشارقة يعزز وصول الشركات الناشئة النسائية عالمياً عبر «إكسباند نورث ستار»

أعلن مجلس سيدات أعمال الشارقة فتح باب استقبال طلبات الشركات النسائية الناشئة للحصول على رعاية كاملة للمشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، خلال الفترة 12 - 15 أكتوبر، في دبي هاربر؛ أكبر تجمع عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين على مستوى العالم، موجهاً الدعوة لرائدات الأعمال المبتكرات في دولة الإمارات للاستفادة من هذه الفرصة الحصرية.

وتهدف هذه الرعاية إلى تمكين المواهب المحلية من الانطلاق نحو العالمية، حيث سيتم اختيار 8 شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً لعرض أعمالها في هذا التجمع الدولي، ومنحهن فرصة الوصول المباشر إلى شبكة واسعة من المستثمرين العالميين ورؤوس الأموال وقادة عالم المال والأعمال. كما تتأهل هذه الشركات تلقائياً للمشاركة في مسابقة سوبرنوفا؛ أكبر مسابقة عالمية لعرض المشاريع الناشئة، بجوائز قدرها 214 ألف دولار تُقدّم للشركات الفائزة كمنح مالية. واحتفاء بالذكرى السنوية العاشرة على انطلاقته، يشكل معرض «إكسباند نورث ستار» في نسخة العام الجاري أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين على مستوى العالم، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ويقام بالشراكة مع جيتكس جلوبال.

وقالت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: «ضمن منظومتنا الريادية المتكاملة في مجلس سيدات أعمال الشارقة، يتمثل أحد أهدافنا الرئيسة بضمان حصول رائدات الأعمال اللواتي يسهمن في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات على فرصة للتميز على الساحة العالمية. ومن خلال تمكين عضواتنا من المشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار»، لا نكتفي بدعم نمو أعمالهن فقط، بل نعزز حضورهن، ونمهّد الطريق أمامهن ليصبحن الجيل القادم من القياديات اللواتي يرسمن ملامح الابتكار في جميع أنحاء المنطقة. ويجمع تحدي سوبرنوفا بين الأفكار المبتكرة والفرص العالمية، ونحن فخورون بفتح هذا الباب أمام الشركات الناشئة النسائية للاستفادة من هذه الفرصة».

وتضمن باقة الرعاية حصول كل شركة ناشئة على جناح عرض متميز في معرض إكسباند نورث ستار 2025، بما يعزز حضورها أمام آلاف الزوار من أكثر من 100 دولة، كما تتيح المشاركة في مسابقة سوبرنوفا للشركات فرصة عرض أعمالها ومنتجاتها وخدماتها أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمستثمرين، والفوز بجوائز نقدية، منها الجائزة الكبرى وقدرها 100 ألف دولار.

وللاستفادة من هذه الفرصة، يجب أن تكون رائدة الأعمال مؤسسة أو شريكة مؤسسة لشركة ناشئة مقرها دولة الإمارات ولا يتجاوز عمر هذه الشركة خمس سنوات، وأن تكون عضوة في مجلس سيدات أعمال الشارقة. وتتوفر فرصة الانتساب إلى المجلس والحصول على العضوية بالتزامن مع التسجيل على الموقع الإلكتروني:.shorturl.at/E9KV7. وسيتم تقييم جميع الطلبات من قبل لجنة تحكيم مختصة وفق معايير تشمل مستوى الابتكار، تلبية احتياجات السوق، قوة نموذج الأعمال، الإنجازات الحالية، وقوة الفريق.

وإلى جانب الجوائز الرئيسة في تحدي سوبرنوفا، ستتأهل المشاركات للتنافس على جائزتين خاصتين؛ مسابقة عرض قياديات الاستدامة، وقدرها 10 آلاف دولار، وتقدمها نورث ستار إمباكت للشركات الناشئة التي تدفع عجلة التغيير البيئي والاجتماعي الإيجابي. وجائزة الابتكار في التكنولوجيا المالية والبلوك تشين، وقدرها 10 آلاف دولار، ويقدمها كل من فنتيك سيرج وقمة فيوتشر بلوك تشين لأفضل حل مبتكر في قطاع التكنولوجيا المالية.