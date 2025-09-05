«إمباور» تشارك في المؤتمر الدولي لطاقة المناطق بأمريكا اللاتينية 2025

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن رعايتها ومشاركتها في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لطاقة المناطق في أمريكا اللاتينية (LAC2025)، الذي سيعقد بمدينة سانتياغو في تشيلي، من 9 إلى 10 سبتمبر الجاري. وسيشهد المؤتمر مشاركة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، والمستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والعضو الفخري لمجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، ورئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق في منطقة الخليج، في أول أيام المؤتمر في الجلسات الرئيسة، بحضور نخبة من أبرز الخبراء وقادة القطاع وصناع القرار في مجال تبريد المناطق على مستوى العالم.

ويأتي تنظيم المؤتمر من قبل وزارة الطاقة ووكالة الطاقة المستدامة في تشيلي، بتمويلٍ من صندوق البيئة العالمي، وبدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وتحالف التبريد (Cool Coalition)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية (SECO)، والجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA). وتشمل فعالياته مجموعة واسعة من الجلسات النقاشية، وورش العمل التي تتطرق إلى مختلف القضايا المتعلقة بأنظمة الطاقة، فضلاً عن استعراض تجارب العديد من الدول في نشر تلك الأنظمة، ونجاحها في توسيع رقعة استخداماتها، بمشاركة قرابة 25 متحدثاً وخبيراً دولياً من الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا وآسيا والإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار مشاركته في المؤتمر، سيسلِّط أحمد بن شعفار الضوء على مسيرة «إمباور» الحافلة بالإنجازات في ترسيخ دعائم قطاع تبريد المناطق، على المستويين المحلي والعالمي، ودورها في دعم تقدمه وتبنيه على نطاق واسع، إلى جانب المثل الريادي البارز الذي رسخته إمارة دبي ودولة الإمارات في تطبيق حلول تبريد المناطق المستدامة، والإنجازات الكبيرة التي حققتها نحو الحد من الانبعاثات، وتحقيق الحياد الكربوني، والطموحات المناخية العالمية. وقد أسهمت هذه الجهود في تتويج دبي بلقب «المدينة الرائدة Champion City» عالمياً في قطاع تبريد المناطق.

وقال أحمد بن شعفار: «تحرص «إمباور»، بوصفها المزود الأكبر لخدمات تبريد المناطق في العالم، على مشاركة تجربتها الرائدة في مجال تبريد المناطق، وتوفير كافة سبل الدعم للنهوض بالقطاع، وتطوير ابتكارات وتقنيات تبريد المناطق المستدامة. وتعكس مشاركتنا في الدورة الثانية كراعٍ للمؤتمر الدولي لطاقة المناطق في أمريكا اللاتينية (LAC2025)، التزامنا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بمشاركة تجاربنا الناجحة مع العالم، وإرساء نموذجٍ يُحتذى به في مجال العمل المناخي وحماية البيئة، وتطوير التقنيات النظيفة والمستدامة، ودعم تبنيها وانتشارها محلياً وإقليمياً وعالمياً».

نجاحات متواصلة

وأكد أن المكانة الرائدة والنجاحات المتواصلة التي تحققها «إمباور»، هي انعكاسٌ للرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، ومسيرتها المتواصلة لتوظيف الابتكار وأحدث التقنيات لإزالة الكربون من القطاعات الأساسية، وخفض بصمتها الكربونية، والوصول إلى اقتصاد أخضر ومستقبل مستدام للأجيال القادمة. وأضاف أن «إمباور» ستواصل العمل نحو المزيد من التقدم والتطور في قطاع تبريد المناطق، تماشياً مع استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.