«إكسبو الشارقة» يؤكد أهمية بناء شراكات استراتيجية لتنظيم معارض متخصصة

شارك مركز إكسبو الشارقة ممثلاً بسيف المدفع، الرئيس التنفيذي للمركز عضو المجلس الاستشاري للمؤتمرات والمعارض التابع لجمعية مراكز التجارة العالمية، في قمة الشرق الأوسط للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات 2025، التي استضافتها مملكة البحرين للمرة الأولى، بحضور نخبة من القادة والمبتكرين وصناع القرار في قطاع المعارض، إلى جانب أكثر من 100 خبير ومتخصص من المنطقة والعالم.

وعقد المدفع سلسلة من الاجتماعات ولقاءات العمل الموسعة مع عدد من المسؤولين والجهات المشاركة في الحدث، حيث بحث خلال لقائه مع الدكتور سنثيل غوبيناث، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)، أولويات تعزيز قطاع فعاليات الأعمال الدولية وأهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة المؤتمرات والاجتماعات، كما شدد الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون بين مراكز المعارض العالمية، وبناء شراكات استراتيجية لتنظيم معارض متخصصة، تسهم في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما التقى المدفع مع سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، رئيس مجلس إدارة مركز البحرين الدولي للمعارض، حيث ناقشا آفاق التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، وتوحيد الجهود لاستقطاب الفعاليات والمؤتمرات الكبرى، والعمل على الارتقاء بالبنية التحتية الداعمة لهذا القطاع الحيوي بما يعزز من تنافسية المنطقة على خارطة الفعاليات الدولية.

وأكد المدفع أن المشاركة في القمة يأتي في إطار التزام إكسبو الشارقة بدعم نمو صناعة الاجتماعات والمعارض في المنطقة.