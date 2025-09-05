بحث تعزيز العلاقات بين غرفة رأس الخيمة ومجلس الأعمال الباكستاني

التقى محمد النعيمي، رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمقر الغرفة وفد المجلس المهني للأعمال الباكستاني برئاسة الدكتور س. قيصر أنيس، نائب رئيس المجلس، ومحمد إقبال نسيم، مدير المجلس والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة. وبحث اللقاء عدة محاور تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بما في ذلك سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى استعراض الفرص المتاحة في سوق إمارة رأس الخيمة، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص، ودعم الحكومات لمبادرات الأعمال بين الجانبين.

وأكد محمد النعيمي أهمية دور الغرفة التجارية في دعم وتمكين رجال الأعمال الباكستانيين في دولة الإمارات وخارجها، حيث توفر الغرفة منصة موثوقة للتواصل وتبادل المعرفة والتعاون بين رواد الأعمال والمهنيين الأعضاء بمجلس الأعمال الباكستاني، ونظرائهم من الأعضاء بالغرفة التجارية برأس الخيمة، كما رحب بتكرار اللقاءات مستقبلاً، لوضع إطار عمل لإبرام شراكة استراتيجية بين الطرفين.