«موديز» ترفع تصنيف ودائع البنك العربي المتحد إلى Baa2

أعلن البنك العربي المتحد، أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، رفعت تصنيف ودائعه طويلة الأجل وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية إلى Baa2/P-2، من Baa3/P-3، مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما قامت الوكالة برفع التقييم الائتماني الأساسي (BCA)، إلى ba2 من ba3، والتقييم المعدل إلى ba1 من ba2.

وأكدت موديز أن رفع التصنيف يعكس التقدم المستمر للبنك في تنفيذ استراتيجيته الجديدة، ما أدى إلى تحسّن مؤشرات جودة الأصول والربحية والملاءة المالية.

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك: يعكس رفع موديز لتصنيفات ودائع البنك، ترقيتين متتاليتين خلال العامين الماضيين، التقدم الكبير الذي حققناه في تعزيز متانة مركزنا المالي، وتنفيذ استراتيجيتنا الجديدة.

إن هذا الإنجاز شهادة على التزامنا بتحقيق النمو المستدام، وتعزيز ثقة عملائنا ومساهمينا. وسوف نواصل جهودنا بالعمل على توسيع نطاق أعمالنا، وتنويع خدماتنا، مستندين إلى قاعدة رأسمال قوية، وإدارة مخاطر متحفظة، ما يعزز قدرتنا على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو.