مصرف عجمان وفرانكلين تمبلتون يعلنان عن شراكة استراتيجية

أعلن مصرف عجمان إبرام شراكة استراتيجية مع شركة فرانكلين تمبلتون، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، حيث تدير أصولاً تُقدّر بحوالي 21.6 تريليون دولار أمريكي، وذلك بهدف تقديم مجموعة من الحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء إدارة الثروات في دولة الإمارات.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تعزز هذه الشراكة قدرة عملائنا على الوصول إلى حلول استثمارية رائدة ومحافظ متنوعة من الصناديق العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعكس التزامنا بتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين في دولة الإمارات. ومن خلال التعاون مع فرانكلين تمبلتون، نهدف إلى تقديم حلول عالية الجودة متوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر منصة محلية موثوقة».