«بروبرتي فايندر»: ارتفاع الطلب على المجتمعات الناشئة في سوق دبي العقاري

أصدرت بروبرتي فايندر، أبرز مؤشرات أداء سوق العقارات في دبي لشهر أغسطس 2025، مسجلة استمرار النمو في سوق المبيعات. وسجلت المدينة 18,564 صفقة بقيمة 50.7 مليار درهم، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 15% في الحجم و7% في القيمة مقارنة بأغسطس 2024.

وجاء هذا الزخم مدفوعاً بالارتفاع الحاد في نشاط سوق العقارات على الخريطة إذ ارتفع حجم المعاملات بنسبة 25% على أساس سنوي، فيما نمت قيمتها بنسبة 11%.

وظهر تزايد الطلب الاستثماري بوضوح في المعاملات الثانوية للوحدات على الخريطة، حيث سجّل السوق 4.1 مليار درهم إماراتي عبر 1,978 صفقة، بزيادة 59% في الحجم و69% في القيمة مقارنة بأغسطس 2024.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى بروبرتي فايندر: «تقدّم أرقام أغسطس صورة واضحة عن قوة سوق العقارات في دبي، مدفوعة بارتفاع نشاط الوحدات على المخطط ودعم مستمر من أداء السوق الثانوي القوي.

وما يميز هذا الشهر هو الأداء المتفوق لمناطق مثل الخليج التجاري ووادي الصفا 4 مقارنة بالاتجاه العام، ما يدل على استمرار ثقة المستثمرين وارتفاع الطلب على المجتمعات الناشئة ومثّل السوق الأولي الجزء الأكبر من نشاط شهر أغسطس، مع تسجيل 12,106 صفقة، بزيادة 20% عن العام الماضي.

وسيطر قطاع الوحدات الأولية على الخريطة على هذا السوق، إذ شكّل 91% من إجمالي المعاملات الأولية. وفي حين ارتفعت قيمة هذا القطاع بنسبة أكثر اعتدالاً (4%) على أساس سنوي، برزت منطقة الخليج التجاري كمحطة بارزة، مساهِمةً بنسبة 11% من إجمالي الحجم و12% من إجمالي القيمة مع نمو بلغ 377% و290% على التوالي. كما تصدّرت منطقة مجمع دبي للاستثمار قائمة الأداء المتميز، مساهِمةً بنسبة 9% من القيمة والحجم الإجماليين».