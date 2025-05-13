370.6 مليون درهم أرباح "سالك" في الربع الأول بارتفاع 33.7%

أعلنت "سالك"، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 حيث ارتفعت إيرادات الشركة 33.7% على أساس سنوي إلى 751.6 مليون درهم، وارتفعت الأرباح قبل احتساب التكاليف والضرائب والاستهلاك والإطفاء 37.9% على أساس سنوي إلى 519.6 مليون درهم ، وارتفع صافي أرباح الفترة على أساس سنوي إلى 370.6 مليون درهم بزيادة 33.7%.

وعلى مستوى نشاط "سالك" الأساسي في تحصيل رسوم التعرفة المرورية، بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 158 مليون رحلة، مدعوماً بتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في نهاية يناير 2025، وإطلاق بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية في نهاية نوفمبر من 2024.

حلول ذكية

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك": "يعكس الأداء المالي الاستثنائي للشركة في الربع الأول من هذا العام، تركيزنا المستمر على تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين، ونعمل أن تكون (سالك) شركة رائدة عالمياً في توفير حلول التنقل الذكية والمستدامة، مؤكداً أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دبي، بفضل القيادة الرشيدة ساهم في تعزيز النشاط الإيجابي للشركة، وخلق بيئة داعمة للنجاح المستدام.

وأضاف: يسعدنا أن يتواصل زخم النمو الذي حققناه في 2024 عبر تسجيل أداء استثنائي في الإيرادات والأرباح لكل من أعمال تحصيل التعرفة المرورية ومصادر إيراداتنا الإضافية المتنامية، ونتوقع أن تحقق الشركة نمواً في إجمالي الإيرادات السنوية بين 28% و29%، معرباً عن تطلعه لتنويع أعمال الشركة، والتوسع خارج دبي، واستكشاف شراكات جديدة لتحسين تجربة المتعاملين، بما يسهم بشكل إيجابي في نمو الأرباح على المديين القصير والطويل".

زخم قوي

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": " بدأنا عام 2025 بزخم قوي، حيث استمر الأداء القوي لأعمالنا الأساسية في تحصيل التعرفة المرورية مدفوعاً بافتتاح بوابتين جديدتين في أواخر نوفمبر من 2024، كما سجلت مصادر إيراداتنا الإضافية أداءً جيداً، حيث شهدت شراكتنا في مواقف المركبات مع دبي مول وباركونيك إقبالاً جيداً من المستخدمين خلال الربع الأول. وبلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة - مع الأخذ بالاعتبار نظام التعرفة المروري المرن – 158.0 مليون رحلة، في حين تجاوز النمو في إجمالي الإيرادات 30%.

وأضاف أن الشركة واصلت تحقيق ربحية قوية، حيث ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بأكثر من 35% محققةً هامش ربح من الأعلى على مستوى القطاع يصل إلى 69.1% ويضعنا هذا الأداء القوي على مسار جيد لتحقيق أهدافنا للعام بأكمله، ويسرنا أن نؤكد التزامنا بتطلعات الأعمال السنوية، حيث نتوقع نمو إجمالي الإيرادات بين 28% و29%، مع الحفاظ على هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في نطاق 68-69% مع استمرارنا في تطوير أنشطة الأعمال غير الأساسية واغتنام الفرص الجديدة التي نسعى من خلالها لتحقيق طموحات تفوق تطلعات مساهمي الشركة".

إجمالي الرحلات

و شهد إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي أُجريت عبر بوابات سالك نمواً 35.1% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، مدفوعاً بعدة أسباب، أهمها تشغيل بوابتين جديدتين منذ نوفمبر 2024، إلى جانب حركة الأنشطة التجارية والسياحية المتواصلة في دبي، وتطبيق الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية الموجهة لتعزيز التنوع الاقتصادي.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 158 مليون رحلة في الربع الأول مدعوماً بتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة نهاية يناير 2025، وإطلاق البوابتين الجديدتين في نوفمبر 2024. وفي هذا السياق، بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة خلال فترة الذروة (6 دراهم) 39.3 مليون رحلة، بينما بلغ إجمالي عدد الرحلات خلال فترة خارج أوقات الذروة (4 دراهم) 107.5 ملايين رحلة. ويُعزى ارتفاع عدد الرحلات خلال هذه الفترة بشكل رئيسي إلى الارتفاع في استخدام طرق سالك في فترة ما بعد منتصف الليل (0 درهم)، حيث بلغ عدد تلك الرحلات 11.2 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2025.

رسوم استخدام التعرفة المرورية

وسجلت الإيرادات خلال الربع الأول أداءً قوياً، حيث ارتفعت 35.5% على أساس سنوي لتصل إلى 665.6 مليون درهم. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطبيق نظام التعرفة المروري المرن في نهاية يناير 2025، وتشغيل البوابتين الجديدتين، وارتفاع معدلات السياحة في دبي خلال الشهرين الأولين من العام.

المخالفات

وارتفعت الإيرادات من المخالفات بنبة 16.2% على أساس سنوي إلى 68.4 مليون درهم في الربع الأول. وارتفع العدد الصافي للمخالفات (المخالفات المقبولة بعد حذف المخالفات الملغاة) بنسبة 15.0% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى حوالي 786,000 مخالفة، ما يمثل 0.4% من صافي عدد الرحلات. وساهمت الإيرادات من المخالفات بنسبة 9.1% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2025.

• إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": حققت الإيرادات من رسوم تفعيل بطاقات سالك نمواً قوياً خلال الربع الأول، حيث ارتفعت بنسبة 17.4% على أساس سنوي لتصل إلى 11.5 مليون درهم. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنحو 1.5% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول.

الإيرادات الإضافية

وبلغ إجمالي الإيرادات من حلول مواقف السيارات فـي إطار الشراكة المبرمة مع إعمار وباركونيك 2.8 مليون درهم في الربع الأول بدعم زيادة المعاملات في دبي مول في نفس الفترة. وساهم حل الدفع الإلكتروني لمواقف السيارات في دبي مول في توفير معاملاتٍ سلسة بنسبة 100%، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات سالك لتوفير نظام دفع سلس لمواقف المركبات يعزز تجربة العملاء، ويزيد توافر المواقف المتاحة، ويبسّط عملية الدفع من خلال تنفيذ جميع المعاملات بطريقة الدفع التلقائي.

وحققت سالك أيضاً تقدماً جيداً في شراكتها مع باركونيك منذ إطلاق هذه الشراكة في منتصف فبراير مع وجود خطة انتشار تدريجية، حيث تتوقع سالك التوسع لتشمل جميع مواقع باركونيك خلال الربع الثاني من عام 2025.

وحققت شراكة سالك مع مجموعة ليفا، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات التأمين على المركبات، إقبالاً جيداً من المستهلكين؛ حيث بلغت الإيرادات الناتجة عنها 0.5 مليون درهم خلال الربع الأول.

الأداء المالي

وحافظت سالك على معدلات ربحية قوية بالربع الأول مع ارتفاع الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 37.9% على أساس سنوي، والمحافظة على مركز مالي قوي وبلغت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 519.6 مليون درهم بزيادة 37.9% على أساس سنوي مقارنةً مع 376.9 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.

ووصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 69.1% خلال الربع الأول مقابل 67.1% بالربع الأول من 2024، ما يمثل زيادةً بنحو 210 نقطة أساس على أساس سنوي، وجاء النمو مدفوعاً بالنمو القوي للإيرادات خلال هذه الفترة. وارتفع هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء مقارنةً مع 68.9% خلال السنة المالية 2024.

وبلغ إجمالي صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 407.2 مليون درهم خلال الربع الأول بزيادة 33.6% على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل في هذه الفترة. وارتفع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 8.2% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2024.

وبلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 370.6 مليون درهم خلال الربع الأول بزيادة 33.7% على أساس سنوي وارتفع صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 8.2% مقارنة بالربع الرابع من 2024.

المركز المالي

وبلغ صافي الدين 4,648.8 مليون درهم، مع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.7 ضعفاً

وسجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره 681.2- مليون درهم في 31 مارس 2025، أي ما يعادل 22.7%- تقريباً كنسبة مئوية من الإيرادات السنوية، وذلك بما يتماشى مع أداء السنة المالية 2024. ويُعزى النمو الكبير في صافي رأس المال العامل مقارنة بالفترات السابقة في المقام الأول إلى المدفوعات المتعلقة بحقوق الامتياز الخاصة بالبوابات الجديدة مع هيئة الطرق والمواصلات بالإضافة الى مخصصات ضريبة الشركات التي دخلت حيز التنفيذ منذ يناير 2024.

وحتى 31 مارس 2025، بلغ صافي الدين 4,648.8 مليون درهم، مقارنة مع 5,198.6 مليون درهم في نهاية عام 2024 بانخفاض قدره 10.6% تقريباً، مرتفعا قليلاً مقارنة بالسنوات السابقة مدفوعا بزيادة المطلوبات المتعلقة بحقوق الامتياز الخاصة بالبوابتين الجديدتين مع هيئة الطرق والمواصلات، وبذلك تبلغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الأول من عام 2025 2.7 ضعفاً على مدار اثني عشر شهراً متتالية ، وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف.

التدفقات النقدية

وحققت سالك تدفقات نقدية حرة بقيمة 626.7 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 77.8% على أساس سنوي، وبهامش تدفق نقدي حر 83.4%. وهو تحسن كبير مقارنة بـ 62.7% في الربع الأول 2024. وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024، تحسن التدفق النقدي الحر 55.7%، مع تحسن هامش التدفق النقدي الحر، والذي سجل 61.8% في الربع الرابع من عام 2024.

تطلعات الأعمال

ولا تزال توقعاتها بخصوص إجمالي إيرادات السنة المالية 2025 على حالها، حيث تتوقع زيادة الإيرادات 28-29% على أساس سنوي بما يشمل مساهمة الرحلات عبر البوابتين الجديدتين كما يوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2025 بنحو 28-29% على أساس سنوي. ويشمل ذلك مساهمة الرحلات من البوابتين الجديدتين اللتين تم تشغيلهما في نوفمبر 2024، وتطبيق نظام التعرفة المروري المرن بدءاً من 31 يناير 2025.

وعلى أساس معدل، ومن دون احتساب مساهمة البوابتين الجديدتين في الإيرادات، من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 4-5% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2025 ومن المتوقع أيضاً أن تتراوح هوامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 68-69%.