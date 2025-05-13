بن طوق يؤكد ريادة الإمارات في السياحة المستدامة عبر دمج التكنولوجيا وتحفيز الابتكار

شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في فعاليات منتدى السياحة العالمي 2025، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للسياحة بالتعاون مع الحكومة التشيكية في العاصمة براغ ويختتم اليوم، تحت شعار «تشكيل مستقبل السياحة من خلال الابتكار والتكنولوجيا».

ويناقش المنتدى أحدث الاتجاهات والممارسات في مجال السياحة والضيافة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ودورها في تطوير القطاع واستدامته.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت أهمية كبرى بقطاع السياحة باعتباره أحد المقومات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة من خلال الاستثمار في الابتكار، وتبني أحدث الحلول الرقمية، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية.

وأضاف: «نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية، وتأكيد دورها في نمو وازدهار السياحة كمركز عالمي للسياحة المستدامة، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز الابتكار ودمج التكنولوجيا في السياسات التنموية لهذا المجال الحيوي، والمساهمة في صياغة مستقبل السياحة عبر التعاون الدولي، كنهج استراتيجي للدولة للنمو والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية».

وقال: «نؤمن بأن بناء الشراكات العالمية وتطوير المواهب الوطنية هما الأساس لتحقيق مستقبل مزدهر للسياحة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال الحيوي».

وأكد أن الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل تطوير قطاع السياحة وتحويله إلى أحد أهم القطاعات المستدامة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، من خلال «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والتي تستهدف رفع مكانة دولة الإمارات كأفضل وجهة سياحية في العالم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل.

مجموعة العشرين

من ناحية أخرى، شاركت الإمارات في الاجتماع الثاني لفريق عمل السياحة لمجموعة العشرين، والذي تستضيفه مدينة دربان بجمهورية جنوب أفريقيا، ويختتم اليوم، وذلك بوفد رسمي، برئاسة بدرية الميدور الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد. وجاءت مشاركة الإمارات، استجابةً لدعوة رسمية من جنوب أفريقيا، دولة الرئاسة لمجموعة العشرين لعام 2025، وهي المرة السادسة التي تشارك فيها دولة الإمارات، كضيف في اجتماعات الفريق.