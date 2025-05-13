«أرقام كابيتال» تحصل على استثمار استراتيجي من «إثمار القابضة»

أعلنت «أرقام كابيتال»، ومقرها دبي، عن حصولها على استثمار استراتيجي من شركة «إثمار الدولية القابضة»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

سيدعم هذا الاستثمار استراتيجية النمو الطموحة لشركة «أرقام كابيتال»، بينما توسّع نطاق حضورها وقدراتها في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعدّ إحدى أسرع المناطق الاقتصادية نمواً في العالم.

وتواصل شركة «أرقام كابيتال» تسريع وتيرة توسّعها في دول مجلس التعاون الخليجي وسائر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف استراتيجية النمو هذه إلى تلبية الطلب المتزايد على الحلول المتقدمة للخدمات المالية في المنطقة. وقد أدّت مبادرات حكومية داعمة لقطاع الأعمال وبرامج خصخصة بعض أكبر الشركات الحكومية في المنطقة إلى تعزيز النمو الاقتصادي ورفع القيمة السوقية لأسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتتجاوز 4 تريليونات دولار.