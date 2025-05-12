3 فعاليات كبرى للتكنولوجيا والإعلام تنطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي

تنطلق غداً الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي ثلاث فعاليات كبرى، وهي المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية «كابسات» (CABSAT) ومعرض «إنتغريت ميدل إيست» والنسخة الأولى من معرض «سات إكسبو ميدل إيست» والتي تجمع أبرز المبتكرين العالميين في مجالات الإعلام والبث والأقمار الاصطناعية والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية لرسم ملامح مستقبل المشهد الرقمي.

وتقام النسخة الحادية والثلاثون من معرض «كابسات» في الفترة حتى 15 مايو، حيث ستستضيف أكثر من 700 علامة تجارية من صناعة الإعلام والتكنولوجيا والترفيه، مع أجنحة دولية مخصصة للعديد من الدول، منها الصين وفرنسا وألمانيا، والتي ستسلط الضوء على أحدث التطورات في مجالات البث والاتصالات. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 18,000 زائر، ليشكل وجهة محورية تتيح تعزيز التعاون واستكشاف أحدث اتجاهات الصناعة.

وتسجل فرنسا حضوراً قوياً في «كابسات 2025»، من خلال وفد مميز يضم 14 شركة رائدة. وتأتي هذه المشاركة تحت مظلة الجناح الفرنسي بتنظيم من «بيزنس فرانس»، وكالة الاستشارات العامة التي تعنى بدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً، لتعكس التزام فرنسا بدعم الابتكار الرقمي وتعزيز مستقبل البث وتقديم المحتوى في المنطقة.

وفي ظل توقعات بأن يتضاعف حجم سوق الإعلام في الشرق الأوسط بحلول عام 2032، من 38.45 مليار دولار في عام 2024 إلى 82.67 مليار دولار، تؤكد المنطقة مكانتها كمركز عالمي لابتكار المحتوى، وخدمات البث المباشر، وحلول الجيل القادم من الإعلام. وتقود دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرة التحوّل الطموحة في هذا القطاع، وسيبرز الجناح الفرنسي أحدث الابتكارات المصممة لتلبية أولويات السوق المتغيرة، بدءًا من البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، وتقنيات الإنتاج السحابي، وصولًا إلى تخصيص المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات المستدامة.

ويعود معرض «إنتغريت ميدل إيست»، الذي يقام بالتزامن مع «كابسات»، من جديد ليلقي الضوء على دور حلول التقنيات السمعية البصرية الاحترافية في إعادة تشكيل قطاعات التجزئة والترفيه والمشاركة المؤسسية، حيث سيضمّ أكثر من 700 علامة تجارية تجمع بين أحدث تقنيات الإعلانات الرقمية والشاشات التفاعلية وأنظمة التحكم والصوت المكاني وتقنيات الفعاليات الحية، مما يتيح ربط 10,000 مبتكر ومشترٍ في مجال الصوتيات والمرئيات الاحترافية بالأسواق المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتستقطب النسخة الأولى من «سات إكسبو 2025» 15 من أبرز الشركات في سوق الاتصالات الفضائية الدولية، بما في ذلك سهيل سات، إنترسبوتنيك، ويوتلسات، بالإضافة إلى أكثر من 8000 متخصص في المجال. كما يجمع مؤتمر «سات إكسبو 2025»ي قادة الصناعة وخبراء التكنولوجيا وصناع القرار.