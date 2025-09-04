«دبي القابضة لإدارة الأصول» تطلق الهوية الجديدة «دبي ريتيل»

أعلنت «دبي القابضة لإدارة الأصول» إطلاق الهوية الجديدة «دبي ريتيل»، التي تضم تحت مظلتها أكثر من 40 وجهة بارزة للتسوق والترفيه. وتشكل هذه الخطوة محطة مهمة ضمن استراتيجية النمو والتطوير المستقبلية للشركة، عقب دمج شركتي «نخيل» و«ميدان» تحت مظلة «دبي القابضة» العام الماضي، بما يعزز كفاءة العمليات ويوسع نطاق الحضور، والقدرة التنافسية على المدى الطويل.

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد حضور «دبي ريتيل» ركيزة رئيسية في قطاع التجزئة بدبي، عبر مجموعة متكاملة تضم 10 مراكز تسوق تجارية، و15 وجهة للترفيه، و18 مركزاً للتسوق موزعة في مختلف أنحاء المدينة، وتشمل أكثر من 6.500 متجر للتجزئة على مساحة تأجيرية تتجاوز 13 مليون قدم مربع. ومن خلال تنوع وجهاتها، توفر مزيجاً متكاملاً من التسوق والمطاعم والترفيه، بما يعزز مكانة دبي وجهة رائدة للتسوق والسياحة.

تطوير قطاع التجزئة

وأكد مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، مساهمة وجهات «دبي ريتيل» في تطوير قطاع التجزئة في الإمارة، من خلال إثراء تجارب العملاء وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة أمامهم.

وقال: «تستفيد «دبي ريتيل» من تكامل منظومة مجموعة «دبي القابضة» في التطوير العقاري وإدارة الأصول، ما يمنحها قدرة تنافسية عالية لاغتنام الفرص الناتجة عن النمو السكاني المتسارع، وازدهار السياحة، وتطور البنية الحضرية». مشيراً إلى أن افتتاح «مول ند الشبا» أخيراً، إلى جانب تطوير «الخيل أفينيو» الذي سيضيف أكثر من 1.2 مليون قدم مربع إلى إجمالي المساحة التأجيرية عند اكتماله، يجسد التزامنا بتقديم وجهات متميزة تدعم اقتصاد التجزئة في دبي، وتدمج بين التسوق والمطاعم والترفيه في مراكز نابضة بالحياة.

دبي وجهة عالمية

قال فريد عبد الرحمن، مدير عام وجهات التسوق في دبي القابضة لإدارة الأصول: «كوننا إحدى أكبر المجموعات من وجهات التسوق والترفيه في المنطقة ليس سوى نقطة البداية. فهذه الخطوة تعزز قدرة «دبي ريتيل» على النمو الاستراتيجي وتطوير وجهاتها باستمرار بما يتماشى مع تطلعات المقيمين والزوار. ومن خلال مواكبة توجهات قطاع التجزئة العالمية والارتقاء بتجارب العملاء، نطمح إلى ضمان استدامة قيمة وجهاتنا وتعزيز قدرتها التنافسية، ساعين إلى الإسهام في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في قطاع التجزئة».

كما أعلنت «دبي القابضة لإدارة الأصول» انطلاق مرحلة جديدة لـ «نخيل مول» تحت اسم «بالم جميرا مول» مع افتتاح الجزء المحدث في خطوة ترسخ مكانته وجهة رئيسية على نخلة جميرا، كما تعزز التجارب التي تقدمها «دبي ريتيل».

وتضم مجموعة من الوجهات المفضلة إلى المعالم البارزة في دبي، تجمع «دبي ريتيل»، ضمن رؤيتها المستقبلية التي تقوم على التطوير المستمر بما يواكب طموحات دبي ويدعم نموها المستدام. كلاً من مراكز التسوق التجارية «بالم جميرا مول» (المعروف سابقاً باسم «نخيل مول») و«ند الشبا مول» و«ذا أوتلت فيليدج»، و«سيركل مول»، بالإضافة إلى «ابن بطوطة مول» و«جولدن مايل غاليريا» و«باي أڤينيو» و«باي سكوير» و«دراجن مارت»، إضافة إلى «الخيل أڤينيو» الذي سيفتتح ليضاف إلى هذه المجموعة المميزة.

أما وجهات الترفيه فتشمل «بلوواترز»، و«جي بي آر»، و«بالم ويست بيتش»، و«ذا كلوب في بالم ويست بيتش»، و«فيستا ماري»، و«الخوانيج ووك»، و«سوق السيف» التراثي، و«سوق مدينة جميرا» و«بوكس بارك» العصري ووجهات «لاست إكزت» ومسار «DXBIKE» الرياضي، وصولاً إلى «شاطئ جزر دبي» المميز. صممت كل هذه الوجهات بتأنٍ لتبتكر تجارب لا تنسى، تجمع بين التسوق والترفيه والإرث الثقافي الأصيل. إضافة على ذلك، تتميز مراكز التسوق الـ 18 بمواقع استراتيجية تخدم مناطق سكنية رئيسية في دبي، وتشمل «جميرا آيلاندز سنتر» و«جميرا بارك إيست سنتر» و«جميرا بارك سنتر» و«الفرجان سنتر» و«الفرجان ويست سنتر» و«بدره سنتر» و«رمرام سنتر» و«شروق سنتر» و«غروب سكوير سنتر» و«ليان سنتر» و«مدن سنتر» و«سيرينا سنتر» و«فيلانوفا سنتر» و«ميدان هايتس سنتر» و«ديستريكت وان سنتر» و«ديسكفري جاردنز سنتر» و«انترناشيونال سيتي سنتر» و«الخيل غيت سنتر».