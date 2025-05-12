الإمارات تشهد طفرة في تنظيم المعارض العقارية القوية

تشهد دولة الإمارات طفرة في تنظيم المعارض العقارية القوية في السنوات الأخيرة، وسط جاذبية عقارات الدولة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

واختتمت شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية معرضها العقاري الخاص في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركة ربدان للتطوير العقاري، وذلك بهدف الترويج لأحدث مشروعاتها السكنية «غربي 2» في قرية جميرا الدائرية.

وكانت فعاليات المعرض قد أقيمت يومي 5 و6 مايو 2025 في فندق «دوست تاني» أبوظبي.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية: «نفخر بشراكتنا المستمرة مع شركة ربدان العقارية، ومشاركتنا في هذا المعرض العقاري كانت فرصة مميزة لعرض مشروع غربي 2 الذي يجسد مزيجاً بين التصميم العصري، والخدمات المتكاملة، وخطط السداد المناسبة. الإقبال الكبير الذي شهدناه هو دليل واضح على ثقة السوق في المشاريع التي نقدمها».

وأكد وليد الزرعوني، أن الدولة تعيش نقلة حضرية جديدة تتبنى فيها تعزيز البنية التحتية والتوسع العمراني لاستيعاب الطلب المستقبلي على العقار في العقدين القادمين.

وأوضح الزرعوني، أن مشروع «غربي 2» يعد ثالث مشروع تتولى شركة «دبليوكابيتال» تسويقه لصالح شركة «ربدان»، ما يعكس عمق الشراكة بين الشركتين والثقة المتبادلة في تقديم مشاريع عقارية متميزة. وقد حظي المعرض بإقبال كبير من الزوار والمستثمرين، خصوصاً مع ما يتمتع به المشروع من مميزات تنافسية على صعيد التصميم والموقع والخدمات.

وأكد أن «ربدان» تركز على وضع معايير جديدة في قطاع العقارات من خلال تقديم مشاريع تطويرية مبتكرة ومستدامة وجذابة من الناحية الجمالية، مع تركيزها على إعادة تعريف الطريقة التي يختبر بها الناس الحياة الحضرية. من خلال مزيج من التكنولوجيا المتطورة والتصميم البصري.

وقال الزرعوني: «أن دبليو كابيتال تعمل على تسويق جميع الفئات العقارية، بدءاً من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود وصولاً إلى المشاريع والمجمعات الفاخرة».

ويتكون مشروع «غربي 2» الذي تطوره شركة «ربدان» من شقق متنوعة تشمل استوديوهات، وشقق بغرفة وصالة، وشقق غرفتين وصالة، وشقق ثلاث غرف وصالة، إضافة إلى وحدات بنتهاوس.