«الإمارات للألمنيوم» شريك قطاعي في «اصنع في الإمارات 2025»

أعلنت مجموعة أدنيك عن انضمام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، كشريك قطاعي للبنية التحتية المتقدمة، لفعالية «اصنع في الإمارات 2025»، والذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، في مركز أدنيك أبوظبي من 19 إلى 22 مايو 2025.

ويُمثل الحدث منصة عالمية تجمع أكثر من 700 عارض و30 ألف زائر، على مساحة عرض واسعة تتجاوز 68 ألف متر مربع، تشمل 12 قطاعاً صناعياً حيوياً، بهدف تعزيز الاستثمار والتعاون والابتكار في الصناعات المختلفة.

دور محوري

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «إن تنظيم مجموعة أدنيك لمنصة «اصنع في الإمارات» يجسد دورها المحوري في دعم الأولويات الوطنية، عبر توفير منصات متكاملة الخدمات. ويسهم مركز أدنيك أبوظبي، بصفته حاضنة للتعاون والنمو، في تلاقي كبار المستثمرين والجهات المعنية من مختلف القطاعات؛ بهدف تعزيز الخطط الصناعية لدولة الإمارات. كما أن مشاركة كبار الشركاء الصناعيين البارزين كـ«الإمارات العالمية للألمنيوم» يضفي رؤى قيّمة وتؤكد أهمية البنية التحتية الصناعية القوية لاقتصاد مستدام وتنافسي».

أهمية جوهرية

من جانبه أكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الأهمية الجوهرية للشركة في قطاع الألمنيوم الإماراتي، والذي يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، مشيراً إلى أن ألمنيوم الشركة هو أكبر الصادرات الإماراتية غير النفطية والغازية، ويدخل في صناعة منتجات متنوعة داخل الدولة، من مكونات السيارات إلى مواد البناء، معتبراً ذلك جزءاً من مساهمتهم الشاملة.

وأضاف: «إن الشركة تولي أهمية كبيرة لتوطين سلسلة التوريد، إذ يُنفق نحو 40% من مشترياتهم العالمية سنوياً في دولة الإمارات، وقد تجاوزت هذه النسبة 8 مليارات درهم في عام 2024 على الخدمات والمنتجات المحلية، موضحاً أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وقطاع الألمنيوم يسهمان بنحو 1.3% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويدعمان أكثر من 52 ألف وظيفة على مستوى الدولة».