اتفاقية تمويل طائرتي شحن بين "الإمارات دبي الوطني" وطيران الإمارات بقيمة 350 مليون دولار

وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية تمويل طائرتين بقيمة 350 مليون دولار أمريكي مع طيران الإمارات.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، يدعم هذا التسهيل التمويلي تسلم الناقلة طائرتي شحن من طراز بوينج 777-200LRF طويلة المدى، ويدعم إستراتيجية "الإمارات للشحن الجوي" الرامية لتوسيع أسطولها ونموه، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مركزا للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية.

وتشكل هذه الصفقة أول شراكة تمويلية مخصصة لطائرات الشحن بأسلوب الرهن العقاري بين بنك الإمارات دبي الوطني وطيران الإمارات، والتي تم تأمينها بعد عملية تنافسية، وتأتي امتداداً للشراكة طويلة الأمد القائمة بين المؤسستين.

وبالنسبة لطيران الإمارات، تُمثل هذه الصفقة المرة الأولى التي تستخدم فيها هيكلاً تمويلاً مباشراً للطائرات بأسلوب يشبه الرهن العقاري، دون الحاجة إلى إنشاء شركة خارجية تقليدية ذات غرض خاص، مما يوضح التحول الإستراتيجي للناقلة نحو تبني أساليب تمويل أكثر مرونة وانسيابية.

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بهذه المناسبة، إن هذا التمويل المهم لطيران الإمارات يعكس التزام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بدعم القطاعات المحورية التي تسهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات.

من جانبه، قال مايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة في مجموعة الإمارات، إن طيران الإمارات تتمتع بسجل تمويلي قوي وقدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من مصادر التمويل، مؤكدا الحرص على تطوير أساليب مبتكرة لإستراتيجيتها التمويلية على المدى الطويل، لافتا إلى أن هذه الصفقة المهمة مع بنك الإمارات دبي الوطني تعد أول تمويل لطيران الإمارات بضمان طائرة مع البنك.