«ميرور»: دبي مدينة تفيض بالتنوع

أكدت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن إمارة دبي ترتبط دائماً بالفخامة وبتنوع الوجهات السياحية التي تناسب مختلف الزوار، مشيرة إلى أن أرقام السائحين والزوار تبرهن ذلك؛ حيث زار الإمارة أكثر من 18.72 مليون سائح خلال 2024، وهي الوجهة الأولى على «تيك توك» العام الماضي أيضاً بـ 29.7 مليون منشور، موضحة أن دبي مدينة تفيض بالتنوع والدهشة.

وذكرت كاتبة التقرير أنها زارت دبي مؤخراً، لكن لم تكن هذه الزيارة الأولى لها، حيث قررت الإقامة في فندقي فورسيزونز دبي: الأول في جميرا بيتش، والثاني في مركز دبي المالي العالمي، واصفة فوسيزونز جميرا بيتش بـ«الرفاهية الاستثنائية في موقع هادئ»، إذ يقع على أطراف المدينة، في حي سكني هادئ، تحيط به المساحات الخضراء، ويتيح إطلالات رائعة على برج العرب وبرج خليفة.