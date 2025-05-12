وفد فيتنامي يطلع على تجربة «الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» في التحول الرقمي

استقبلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ممثلة بجمارك دبي وفداً رفيع المستوى من فيتنام برئاسة نغوين ثانه ديب، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، وماي نغوك ثوان، النائب الأول السابق لرئيس مجلس الشعب الإقليمي، والمستشار الأعلى لمشروع بحث مناطق التجارة الحرة، وضم الوفد أعضاءً من غرف الصناعة والتجارة، والجمارك، وإدارة الموانئ، والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية للنقل، والهندسة البحرية، وكان في استقبال الوفد الزائر، محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، والدكتور محمد جمعة رحمة، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والتحول الرقمي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وطالب الظنحاني، مدير إدارة الترخيص والخدمات بدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، ووليد عيسى بن درويش، مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية في جمارك دبي، وعدداً من مديري الأقسام وفريق التفتيش في الإدارة.

ورحب محمد الغفاري بالوفد الزائر مؤكداً أن تجربة جمارك دبي الرائدة في تسهيل العمليات التجارية والتفتيش الجمركي باتت نموذجاً يحتذى به من قبل هيئات وإدارات الجمارك في العديد من دول العالم، وهذا ما نلمسه من أراء الوفود الزائرة، حيث أبدت الكثير منها اهتمامها بالتعرف على الأنظمة الرقمية الجديدة التي طورتها الدائرة، لتتبع الشحنات التجارية وكذلك الأجهزة النوعية في الفحص والتفتيش، وجهودها المتواصلة في ترسيخ مركز دبي المحوري في التجارة العالمية وتعزيز موقعها على مؤشرات التنافسية أحد أكثر المراكز التجارية تطوراً وأكثر مدن العالم أماناً وأفضلها للعيش والعمل.

واستعرض الدكتور محمد جمعة رحمة الحلول التكنولوجية التي تطبقها المؤسسة في قطاع التجارة والموانئ، مشيراً إلى جهود المؤسسة في التحول الرقمي، واستخدام التطبيقات الذكية التي تسهل العمليات والإجراءات المتبعة في مجال الترخيص والتفتيش لجعل دبي مركزاً تجارياً عالمياً بامتياز.

وقال وليد بن درويش: «قدمنا للوفد الزائر عرضاً شاملاً خلال زيارته لمركز جمارك جبل على وتيكوم بالنظام المتطور والأول من نوعه في العالم لفحص وتفتيش المركبات الثقيلة والخفيفة والمعدات الضخمة واليخوت عبر المسح بالأشعة السينية، والذي عزز قدرة مركز جبل علي على مضاعفة عمليات التفتيش وتسريع الإجراءات، ودعم انسيابية الأعمال والتجارة ويعزز من مكانة الميناء الأكبر في الشرق الأوسط وأحد أهم الموانئ البحرية عالمياً، حيث يختصر الجهاز وقت التفتيش ما يقارب 6 ساعات يدوياً إلى 5 دقائق فقط».