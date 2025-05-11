وزارة الصناعة تطلق حملة وطنية تحت مظلة "اصنع في الإمارات"

شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إطلاق شراكة استراتيجية لدعم المنتجات الوطنية تحت مظلة “اصنع في الإمارات” والتي ستتضمن الترويج للمنتجات على مستوى الدولة بقيادة الوزارة وبمشاركة تسع جهات تشمل كبرى مؤسسات قطاع التجزئة والمنصات الإلكترونية.

تهدف الحملة إلى تعزيز مكانة المنتجات المصنعة محليًا في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية التابعة لكل من أدنوك للتوزيع، ونون، وتريدلنغ، وغرانديوس، وطلبات، وكارفور، واللولو للتجزئة، والاتحاد التعاونية، وسبينيس.

تشمل هذه المبادرة حملة ترويجية سنوية بالتعاون مع أبرز منافذ البيع ومنصات التجارة الرقمية في الدولة، حيث قدم الشركاء حزمة من الحوافز الداعمة للمصنّعين المشاركين، من بينها تخصيص مساحات لعرض المنتجات على التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتوفير أرفف مخصصة في منافذ البيع، إلى جانب تقديم برامج تدريب وتأهيل للمصنّعين، وإعفاءات من الرسوم خلال فترة الحملة، إضافة إلى إعلانات مجانية عبر المنصات الرقمية. ويحصل المصنعون الجدد على امتيازات إضافية تشمل إنشاء متاجر إلكترونية مجانية، والإعفاء من رسوم التخزين والخدمات اللوجستية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الدعم في تسجيل المنتجات لدى الجهات المختصة، والمساعدة في الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولهذا الغرض أبرمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تقاهم مع الجهات المشاركة وقعها عن الوزارة سعادة عمر السويدي، وكيل الوزارة، إلى جانب كبار التنفيذيين من الجهات المشاركة وهم المهندس بدر اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، ومنصور الغرير الرئيس التنفيذي لمنصة نون، ومحمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لجمعيات تعاونية الاتحاد، وغونثر هيلم، الرئيس التنفيذي في شركة ماجد الفطيم للتجزئة، ومصعب عبود الرئيس التنفيذي لشركة غرانديوس، وسايفي روباوالا الرئيس التنفيذي لشركة اللولو للتجزئة، وبيدروم أسادي الرئيس التنفيذي التجاري لشركة طلبات، وسونيل كومار المدير التنفيذي بشركة سبينيس، وألاستير كروكر الرئيس التنفيذي لمنصة تريدلنغ.

وأكد سعادة عمر السويدي أن إطلاق الحملة يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع الشركات الصناعية والموردين في الدولة، لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين ورواد الأعمال، وتعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية تحت مظلة "اصنع في الإمارات".

وأضاف أن التعاون بين الوزارة والشركات يعكس الحرص على ترويج المنتجات الوطنية، حيث ستساهم الحملة في تعزيز وعي المستهلكين بجودة المنتجات الإماراتية لتصبح الخيار الاستهلاكي الأول، كما تتماشى مع مبادرات الوزارة بالتزامن مع "عام المجتمع 2025".

وعبر المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع عن فخر أدنوك للتوزيع بالمشاركة الفاعِلة في الحملة الترويجية بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأكد أن هذه الخطوة تعد شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لدعم المنتج الوطني وتعزيز مكانته في الأسواق المحلية وقال : " تأتي مشاركتنا تأكيدًا لالتزامنا الراسخ بدعم المُصنعيِن المحلييِن من خلال تقديم مجموعة من الحوافز والمزايا والتي تشمل تخصيص مساحات مُميزة لعرض المنتجات الإماراتية في واحة أدنوك للتوزيع.

من جهته، قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد إن تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في حملة 'اصنع في الإمارات' لدعم المنتجات الوطنية بمنافذ البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، يدعم جهود التنسيق والتكامل لتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وتمكين الاقتصاد الوطني، وبناء منظومة صناعية وتجارية متكاملة، قادرة على المنافسة عالمياً، وكل درهم يُنفق على المنتج الوطني هو استثمار في اقتصادنا ومجتمعنا.

من جهته، قال غونثر هيلم، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة: "نتشرف بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الحملة، للمساهمة في تعزيز المنتجات الإماراتية في متاجرنا وتطوير منظومة سلسلة التوريد المحلية ومواصلة دعم المنتجين المحليين بما يتماشى مع أهداف مبادرة 'اصنع في الإمارات'.

وأضاف أن “ماجد الفطيم” تواصل التزامها بدفع مسيرة النمو المستدام، وتمكين الشركات المحلية، وتعزيز قطاع التصنيع في الدولة بما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً".

وعبر فراز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة نون عن الفخر بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم الحملة وقال : "نؤمن بأن دولة الإمارات منصة انطلاق رائعة للأعمال تدعم الأفكار الجريئة وتؤمن إيمانًا راسخًا بقوة اقتصادها الوطني”.

من ناحيته قال غسان عبود، رئيس مجلس إدارة المجموعة التي تمتلك جرانديوس إن شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إطار الحملة ندعم من خلالها المنتجات الوطنية من خلال سلسلة متاجر جرانديوس وأضاف : " تعكس الشراكة التزامنا بدعم المنتجات عالية الجودة المنتجة محليًا والترويج الفعال للمنتجات الإماراتية ونركز على تعزيز حضور المنتجات الإماراتية للمساهمة في نمو الأعمال، ودعم المصنّعين الإماراتيين”.

وأكد سيفي روبوالا، الرئيس التنفيذي – لولو للتجزئة القابضة أن الشراكة مع الوزارة ترمي إلى دعم وتعزيز التصنيع المحلي وقال إنه من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى توسيع نطاق المنتجات المصنوعة محليًا والترويج لها في متاجرنا، وتمكين الشركات المحلية ورواد الأعمال الشباب.

وأعرب بيدرام أسدى، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة طلبات عن سعادته بالتعاون مع الوزارة في الحملة، وقال :” باعتبارنا منصة توصيل حسب الطلب، نؤكد في (طلبات) التزامنا بدعم رواد الأعمال والشركات المحلية، ومساعدتهم على النمو والازدهار، خاصة من خلال تطوير ودعم مجموعة متميزة من المنتجات المحلية على منصتنا".

إلى ذلك، قال سونيل كومار، المدير التنفيذي بشركة سبينس إن التعاون مع الحملة الوطنية يستهدف مساندة أصحاب المواهب في الدولة ودعم تنمية الشركات المحلية ونحن ملتزمون بالترويج للمنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال دعم المنتجين.

وقال ألاستير كروكر، الرئيس التنفيذي لمنصة تريدلنغ:"بصفتنا المنصة الرقمية للأعمال بين الشركات (B2B) في المنطقة، نلتزم برفع مستوى الوعي بجودة وابتكار وقيمة المنتجات المصنّعة في الإمارات ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تعزيز الثقة في المنتجات المحلية وإقبال المستهلكين عليها".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الترويجية تستمر طوال شهر مايو الجاري، وتأتي تماشياً مع التحضيرات الجارية لإطلاق الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، الذي يُعقد في مركز "أدنيك" أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الحالي.

يُعد الحدث أحد أبرز المنصات الوطنية لتعزيز الاستثمار الصناعي في الدولة، ويجمع نخبة من المصنعين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.