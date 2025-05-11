"بي اتش ام كابيتال" تتصدر استقطاب وفتح حسابات المستثمرين الجديدة في الربع الأول

حققت شركة "بي اتش ام كابيتال" للأوراق المالية المرتبة الأولى في فتح الحسابات الجديدة في سوق المال بالدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 11.262 حسابا جديدا، أي ما يمثل 41.6% من إجمالي الحسابات الجديدة، وفقا لبيانات سوق دبي المالي.

ونجحت الشركة في أن تكون في صدارة شركات الأوراق المالية في فتح الحسابات الجديدة في العام الماضي بواقع 40.133 حسابا جديدا، أي ما يمثل 36.9% من إجمالي الحسابات الجديدة في السوق.

وأكد حاتم العتباني المدير الإقليمي -قطاع الأسهم أدوات الدين في تصريح صحفي بهذه المناسبة:" يعتمد نجاح مقدم الخدمة في صناعة الخدمات المالية على عناصر عدة أهمها فكرة "الاعتمادية "، والتي تعني ببساطة أن يكون العميل في حالة اطمئنان تام بأنه يتلقى أفضل خدمة وأنه في أيد أمينة.

وأضاف العتباني:" نحرص في شركة BHM أن نوصل هذا الشعور للعميل من خلال تقديم أفضل منصة تداول على الإطلاق والتي تشمل أكثر من 20 سوق إقليمي ودولي بالإضافة للأسواق المحلية، وكذلك فريق عمل متميز ودائم الحضور على مدار الساعة لخدمه العملاء، بالإضافة لاستخدام أعلى التقنيات لتحقيق سهوله عملية فتح الحسابات للعملاء في أقل وقت ومن خلال تقنية ال online onboarding والتي تختصر عملية فتح الحساب في دقائق محدودة ودون الحاجة للتوجه إلى مقر الشركة".

وتابع بالقول:" بالإضافة لذلك، تنوع الشركة في تقديم منتجات مالية مختلفة، حيث ساهمت كل هذه العوامل في تكوين سمعة ممتازة الشركة كشريك يعتمد عليه يتمتع بملاءة ماليه قوية، ومستوى عالي من الخدمات، وانتشرت هذه السمعة بين الناس وساهمت في تحقيق هذه الأرقام المتعلقة بالحسابات الجديدة.

وفيما يتعلق بأداء الشركة خلال الفترة المقبلة، أجاب العتباني:" إننا في شركة BHM لن نتوقف عن الأداء المتميز، وسوف نقوم بمفاجئة عملائنا بمزيد من المنتجات التي سوف نقدمها لهم، والتي تعتمد على استخدام أحدث التقنيات الحديثة. بالإضافة إلى ذلك فنحن حاليا موجودين لخدمة عملائنا من خلال ٦ أفرع موزعة على أبوظبي ودبي (فرعان) والشارقة والعين ورأس الخيمة، وندرس حاليا إضافة فروع أخرى للوصول إلى أكبر عدد من العملاء الجدد"، وأيضا تحديث منصة التداول وإضافة عناصر جديدة عليها، وان شاء الله تقوم الشركة بالحفاظ على الأداء المالي المتميز، الذي حققته في الأعوام الماضية مما ساهم في توسيع قاعده مساهميها من خلال التوزيعات السخية للأرباح".